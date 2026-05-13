İran’dan Hürmüz Açıklaması: Boğaz Ortak Deniz Gücüyle Kontrol Ediliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki askeri konuşlanmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran ordusuna bağlı yetkililer, boğazın iki farklı askeri yapı tarafından ortak bir koordinasyon içinde kontrol edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Hürmüz Boğazı’nın batı kesiminde güvenlik ve deniz operasyonları İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yürütülürken, doğu kesiminde ise İran Ordusu’na bağlı düzenli donanma birlikleri görev yapıyor. Her iki kuvvetin istihbarat, gözetleme ve devriye faaliyetlerini eş zamanlı ve koordineli biçimde yürüttüğü ifade edildi.

İranlı askeri yetkililer, bu düzenlemenin bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak ve olası tehditlere karşı hızlı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca boğaz çevresindeki radar, kıyı savunma sistemleri ve deniz devriye unsurlarının da ortak komuta mekanizması çerçevesinde çalıştığı aktarıldı.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği dar bir deniz yolu olması nedeniyle uluslararası güvenlik ve enerji politikalarının merkezinde yer alıyor. Bu nedenle bölgede gerçekleştirilen askeri açıklamalar ve hareketlilik küresel piyasalarda yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, İran’ın boğazdaki askeri koordinasyonu vurgulamasının hem bölgesel caydırıcılık mesajı taşıdığını hem de artan jeopolitik gerilimler karşısında deniz güvenliği üzerindeki kontrolünü öne çıkarmayı amaçladığını belirtiyor. Bu durumun özellikle Körfez’deki güvenlik dengeleri açısından önemli bir mesaj olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.