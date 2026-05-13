Tahran’dan Yeni Müzakere Stratejisi: “Sahadaki Güç Masaya Yansıtılıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran-Washington hattında diplomatik temasların yeniden gündeme geldiği bir dönemde, İran’da dikkat çeken değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor. İranlı siyasi analistler ve güvenlik çevrelerine göre ülke yönetimi, bölgesel gerilimler sonrası oluşan askeri dengeyi doğrudan diplomatik sürecin parçası haline getirmeyi hedefliyor.

İran basınında yer alan analizlerde, son dönemde Körfez, Hürmüz Boğazı ve bölgesel cephelerde verilen askeri mesajların yalnızca savunma amaçlı olmadığı; aynı zamanda ABD’ye yönelik “tek taraflı baskı döneminin sona erdiği” mesajını taşıdığı ifade edildi. Tahran’ın, sahadaki caydırıcılığı müzakere masasında siyasi avantaj üretmek için kullandığı öne sürüldü.

Değerlendirmelerde, İran’ın özellikle yaptırımlar, petrol ihracatı ve bölgesel güvenlik başlıklarında geri adım atmayan bir çizgi izlediği belirtilirken, Washington’un da bölgedeki askeri maliyetler ve artan gerilim nedeniyle daha temkinli hareket ettiği iddia edildi.

Bazı uzmanlar, İran’ın son dönemde doğrudan çatışmadan kaçınırken kontrollü gerilim stratejisini sürdürdüğünü ve bunun diplomatik pazarlık gücünü artırmayı amaçladığını savunuyor. Bu yaklaşımın, “önce baskı kur, sonra müzakere et” anlayışına karşı geliştirilen yeni bir denge modeli olduğu yorumları yapılıyor.

ABD tarafında ise resmi makamlar, diplomasi kanallarının açık tutulduğunu belirtirken bölgedeki askeri hareketliliğin yakından izlendiğini ifade ediyor. Washington yönetimi, İran’ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetleri konusunda endişelerini sürdürürken, taraflar arasındaki dolaylı temasların çeşitli arabulucu ülkeler üzerinden devam ettiği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte Körfez’deki güvenlik dengesi, enerji hatlarının güvenliği ve yaptırımların geleceği, Tahran ile Washington arasındaki yeni güç mücadelesinin temel başlıkları olmaya devam edecek.