Reuters: Suudi Arabistan Mart Sonunda İran’a Gizli Hava Saldırıları Düzenledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan’ın mart ayının son günlerinde İran topraklarına yönelik “gizli” hava saldırıları düzenlediğini ve bu operasyonların ardından Tahran yönetimini daha fazla misilleme ile tehdit ettiğini bildirdi. İddialar doğrulanırsa, bölgedeki hassas güvenlik dengesini sarsan önemli bir gelişme olarak tarihe geçecek.

Reuters’in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, mart ayının son haftasında İran’ın güney bölgelerindeki askeri hedeflere sınırlı çaplı hava saldırıları düzenledi. Saldırıların hedeflerinin İran Devrim Muhafızları’na ait askeri tesisler ve İHA üretim merkezleri olduğu belirtiliyor.

Kaynaklara göre, operasyonlar son derece gizli tutuldu ve Suudi yetkilileri saldırıları kamuoyuna açıklamadı. Ancak operasyonların hemen ardından Riyad yönetimi, diplomatik kanallar üzerinden Tahran’a “daha fazla misilleme” uyarısında bulundu. Suudi yetkililer, İran’ın bölgedeki vekil güçler aracılığıyla Suudi topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde, benzer operasyonların tekrarlanacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, Reuters’in haberine ilişkin yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan’dan gelen herhangi bir saldırı, bölgesel istikrarı tehdit eden ciddi bir provokasyon olarak değerlendirilecek ve karşılıksız kalmayacaktır” dedi. Kenani, İran’ın egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını vurguladı.

Ancak İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, daha sert bir dil kullanarak, “Suudi Arabistan, böyle bir maceraya girerse, bunun bedelini ağır öder. İran’ın misilleme kapasitesi sınırsızdır” uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi makamları, Reuters’in haberine ilişkin henüz doğrudan bir açıklama yapmadı. Ancak Suudi Savunma Bakanlığı’na yakın kaynaklar, ülkenin “meşru müdafaa hakkını” kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Bölge uzmanları, Suudi Arabistan’ın böyle bir operasyonu gerçekleştirmesi halinde, bunun arkasında ABD desteğinin olabileceğini düşünüyor. Ancak Pentagon sözcüsü, konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddetti ve “müttefiklerimizin operasyonel faaliyetleri hakkında yorum yapmıyoruz” dedi.

Suudi Arabistan ve İran arasındaki ilişkiler, 2023 yılında Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından görece iyileşmişti. Ancak Yemen’deki Husi saldırıları ve bölgesel vekalet savaşları, iki ülke arasındaki güvensizliği sürdürüyor.

Mart ayında Husi güçlerinin Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenlemesi, Riyad yönetimini sert tedbirler almaya itmiş olabilir. Suudi yetkilileri, Husi saldırılarının arkasında İran’ın doğrudan desteği olduğunu defalarca vurgulamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, gelişmeleri endişeyle izliyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, “Bölgede yeni bir çatışma ortamının oluşmasını istemiyoruz. Tüm tarafları itidal çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Uluslararası toplum da gelişmelere tepki gösterdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü, “Körfez bölgesindeki gerilimin tırmanması, bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tüm tarafları diyalog ve diplomasi yoluna çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Askeri analistler, Suudi Arabistan’ın böyle bir operasyonu gerçekleştirmesi halinde, bunun İran’ın misilleme kapasitesini test etmeye yönelik sınırlı bir hamle olabileceğini düşünüyor. Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) uzmanı Dr. Fabian Hinz, “Suudi Arabistan, İran’ın tepkisini ölçmek ve caydırıcılık mesajı vermek için sınırlı bir operasyon gerçekleştirmiş olabilir. Ancak bu, kontrolden çıkabilecek tehlikeli bir oyun” dedi.

Petrol piyasaları, gelişmelere duyarlı tepki verdi. Brent ham petrol fiyatları, Reuters’in haberinin ardından varil başına \85$ seviyesine yükseldi. Analistler, Suudi Arabistan ve İran arasında doğrudan bir çatışma yaşanması halinde, küresel petrol arzının ciddi şekilde etkilenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Tahran ve Riyad arasındaki gerilimin tırmanması, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmasına da neden olabilir. Pentagon, Körfez bölgesindeki ABD güçlerinin “yüksek teyakkuz” durumunda olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, iki ülke arasındaki doğrudan bir çatışmanın, bölgesel istikrarı tamamen sarsabileceği ve Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan’daki vekalet savaşlarını daha da alevlendirebileceği konusunda uyarıyor. Gelişmelerin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, bölge ve dünya gündeminde yakından takip ediliyor.