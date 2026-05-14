Eski Başbakan Barak: Netanyahu, tuzağa sıkışmış hayvan gibi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Ekim 2026'daki genel seçimlerde yenilgiyi hissetmesi durumunda sonuçları geçersiz kılmak ya da süreci askıya almak için yeni bir savaş başlatma da dâhil olmak üzere her türlü yola başvurabileceği uyarısında bulundu. Barak, Netanyahu'nun siyasi hayatta kalma içgüdüsünün bölgesel istikrarı tamamen feda edebileceğini savundu.

İsrail'in en uzun süre görevde kalan başbakanına yönelik seçimler öncesinde hayati bir uyarı niteliğindeki bu açıklamalar, İsrail kamu yayıncılığı Kanal 12'de gündeme geldi. Netanyahu’yu “tuzağa sıkışmış bir hayvana” benzeten Barak, iktidardaki liderin, artan yolsuzluk davaları ve koalisyon krizleri karşısında sıkıştığını ve kendini kurtarmak için “İsrail’e her türlü bedeli ödetmeye hazır olduğunu” ifade etti. Barak'a göre, Netanyahu seçimlere beş gün hatta beş saat kala kesin bir yenilgiyle karşı karşıya olduğunu anlarsa, İran'a karşı üçüncü bir savaş turu başlatmakta tereddüt etmeyecektir.

‘Bomba saati’ senaryosu ve Kongre baskını benzeri bir kaos

Barak, Netanyahu'nun olası hamlelerini detaylandırdı: Seçimlerden hemen önce İran'da bir “bomba saati” olduğuna dair haberler sızdırabilir, Gazze'ye karşı beşinci bir savaş başlatabilir ya da Batı Şeria'da Üçüncü İntifada'yı kışkırtabilir. Amaç, olağanüstü hal ilan ederek seçimleri 6 ay erteleyebileceği bir kaos ortamı yaratmaktır. Ayrıca seçim gecesi sahte videolar dağıtarak rakiplerini karalayabileceğini ve tıpkı Trump yanlılarının 2021'de ABD Kongre Binası'nı basması gibi, Kudüs'te oy sayım merkezlerini basarak radikal taraftarlarının oy pusulalarını devirebileceğini ve seçim sürecinin güvenilirliğini sorgulatabileceğini öne sürdü.

Barak: 'Ateşkes ve esir takasını engelleyerek savaşı uzatıyor'

Barak, Netanyahu'nun savaşı uzatarak siyasi ömrünü koruma stratejisine de sert eleştiriler getirdi. Lübnan ile ateşkes anlaşmasına ulaşılmasını engellediğini ve Gazze'de esir takası görüşmelerini defalarca sabote ettiğini iddia eden Barak, bunun İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiğini ancak Netanyahu'nun kişisel çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. Barak'ın uyarıları, eski Başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid ile eski Ordu Komutanı Gadi Eisenkot gibi isimleri “Netanyahu ekibine değerli alternatifler” olarak öne çıkarmasıyla son buldu.

Emperyalist siyasetin oyunu: Savaş ve seçim kumarı

Siyasi analistler, Netanyahu’nun sergilediği bu tutumu, emperyalist güçlerin kendi iç krizlerini dışarıya yansıtma geleneğinin bir tezahürü olarak yorumluyor. Bilimsel veriler, 2008'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği her büyük askeri operasyonun (Dökme Kurşun, Koruyucu Hat vb.), Netanyahu'nun iç politikada köşeye sıkıştığı ve yolsuzluk soruşturmalarıyla karşı karşıya kaldığı dönemlere denk geldiğini gösteriyor. APA analizleri, 2023 Ekim saldırıları sonrasında kamuoyunun dikkatini dağıtma işlevi gören iki yıllık yoğun çatışma döneminin, aslında başbakanın siyasi hayatta kalma içgüdüsüyle uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Netanyahu’nun seçimleri yalnızca savaşla değil, aynı zamanda olası bir seçim yenilgisini “derin devlet” ve “solcu elitlerin komplosu” olarak nitelendireceğine dair güçlü emareler bulunuyor. Daha önce ABD'de Trump'ın izinden giderek yargıya “derin devlet” suçlaması yönelten Netanyahu'nun, 2019 seçimlerinde “Arap oylarında usulsüzlük” iddialarıyla sonuçları sorguladığı biliniyor. Bu tarihsel örnekler, Barak'ın “Kongre baskını” benzeri bir senaryoyu neden ciddi bir ihtimal olarak gördüğünü açıklıyor. ABD'den aldığı kesintisiz askeri ve diplomatik destek sayesinde kendini her daim dokunulmaz hisseden Netanyahu, kendi siyasi varlığını kurtarmak için bölgeyi yeniden ateşe atmayı siyasi bir araç olarak kullanmaktan çekinmiyor.

Zıt görüş: Netanyahu cephesi sessizliğini koruyor

Bu ağır iddialar karşısında Netanyahu'nun ofisinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Netanyahu'nun yakın çevresinden isimsiz kaynaklar, eski Başbakan Barak’ın açıklamalarını “sorumsuz ve asılsız” olarak nitelendiriyor. Kaynaklara göre Netanyahu, savaş yönetimini eleştirenlere karşı “savaşı kazanmaya odaklandığını” ve “hiçbir siyasi hesabın askeri kararları etkilemediğini” savunuyor. Buna karşın ABD'li yetkililerin, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırı planlarını ertelemesi için yoğun baskı yaptığı biliniyor. Zira Beyaz Saray'da hakim olan görüşe göre, yeni bir çatışma sadece bölgeyi değil, aynı zamanda İsrail'e kesintisiz destek veren ABD yönetimini de içinden çıkılmaz bir krizin içine sürükleyecektir.

Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son ankete göre, seçmenlerin yüzde 46'sı Bennett'i, yüzde 44'ü Eisenkot'u başbakanlık için Netanyahu'dan daha uygun buluyor; Netanyahu ise sadece yüzde 41'lik bir desteğe sahip. Aynı ankette Bennett ve Lapid'in yeni partisi “Birlikte”nin (Together) 28 sandalye ile en büyük parti olacağı, Netanyahu'nun koalisyon bloğunun ise 50 sandalyede kalarak çoğunluk için gereken 61 sandalyenin oldukça altında kalacağı öngörülüyor