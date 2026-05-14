İran petrodolar sistemini hedef alan Hürmüz planını açıkladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran yönetimi, uzun süredir devam eden dış baskılara karşı stratejik kozunu sahaya sürüyor. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, yalnızca Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ve kalkınmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ABD ve İsrailli yetkililere karşı yasal ve mali teşvikler öngören kapsamlı bir planı nihai hale getirdi. Söz konusu düzenleme, Batılı güçlerin uluslararası hukuku kendi çıkarları doğrultusunda hiçe sayma geleneğine karşılık, İran’ın egemenlik temelli yeni bir savunma hattı kurma çabasını temsil ediyor.

Plan, Meclis Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi tarafından duyuruldu. Azizi, yasama organının yeniden toplanmasının ardından ele alınacak olan taslağın, Anayasa Koruma Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı ile ön koordinasyonunun tamamlandığını, ayrıca Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı’ndan da gerekli görüşlerin alındığını belirtti. Meclis İmar Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai, planın kabul edilmesi durumunda boğaz geçişlerinden elde edilecek gelirin yüzde 70’inin halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kalkınma projelerine, yüzde 30’unun ise silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine aktarılacağını ifade ederek, “Hürmüz Boğazı’nı yönetmek, nükleer silah elde etmekten daha önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

Boğazın Kontrolü: ‘Dayatılan Üçüncü Savaşın’ Yeni Gerçekliği

Dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin plan, Batı’nın uzun yıllardır bölgedeki deniz ticaretini kendi lehine yönlendirmesine ve uluslararası hukuku hiçe saymasına karşı kapsamlı bir cevap niteliği taşıyor. 12 maddelik planın en dikkat çekici hükümleri, “düşman” statüsündeki ülkelerin askeri ve ticari gemilerine yönelik geçiş yasağı getirilmesi. Bu kapsamda, İsrail gemilerinin boğazdan geçişine kesinlikle izin verilmeyecek. Ayrıca İran’a karşı düşmanca eylemlerde bulunduğu Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından tespit edilen ülkelerin gemileri, yol açtıkları zararların tazminatını ödemeden geçiş yapamayacak. Bu düzenleme, İran’ın savaş tazminatı taleplerinin sahada dayatılan yeni bir gerçekliğe dönüştüğünü gösteriyor. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, “Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği, dayatılan üçüncü savaştan önceki gibi olmayacak. Bu yeni yönetim biçimi, petrolün millileştirilmesi kadar önemlidir” diye konuştu.

Hukuk ve Teşvik: Düşman Liderlere Karşı Yeni Cephe

Planın sadece boğazın kontrolüyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ABD ve İsrailli yetkililere yönelik yasal ve mali teşvikler öngören bir mekanizmayı da içermesi, İran’ın izlediği stratejinin çok boyutluluğunu gözler önüne seriyor. Komisyon Başkanı Azizi, bu teşviklerin, saldırgan ülke liderlerinin uluslararası hukuk önünde hesap vermesini sağlamak amacıyla tasarlandığını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde bir başka İranlı milletvekili, bu yasal süreçlerin başarısız olması durumunda Tahran’ın “karşılıklı eylem” dahil olmak üzere daha sert adımlara başvuracağı uyarısında bulunmuştu. Bu adım, İran’ın askeri caydırıcılığın yanı sıra hukuki ve ekonomik alanlarda da aktif bir diplomasi yürüttüğünün en somut göstergesi.

Tarihsel Arka Plan: Petrodolar Sistemine Alternatif Arayışı

İran’ın bu hamlesi, ABD’nin İran’a yönelik uzun yıllardır süren maksimum baskı ve tek taraflı yaptırım politikasının bir sonucu olarak da değerlendiriliyor. Geçmişte ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırım rejimini hatırlatan ekonomistler, Tahran’ın boğaz üzerindeki kontrolünü asimetrik bir silah olarak kullanarak masadaki gücünü artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Planın öngördüğü geçiş ücretlerinin yalnızca ulusal para birimi İran Riyali ile tahsil edilecek olması, ABD dolarının bölgedeki egemenliğine yönelik bir başka darbe niteliğini taşıyor. Ayrıca, İran’ın tarihsel ve uluslararası haritalara dayanarak “Basra Körfezi” adı dışında uydurma isimler (örneğin “Arap Körfezi”) kullanan ülkelerin deniz filosunun boğazdan geçişini yasaklayan 8. madde, Tahran’ın bölgesel semboller üzerindeki egemenliğini de tahkim etme kararlılığını vurguluyor.

Zıt Görüş: Batı’dan ‘Seyir Serbestisi’ Tepkisi

İran’ın bu girişimi, Batılı güçlerin sert tepkisiyle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, İran’ın geçiş ücreti uygulamasının “seyir serbestisini” ihlal ettiği gerekçesiyle uyarıda bulunmuştu. Washington yönetimi ise bu girişimi “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirirken, daha önceki süreçte BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni (UNCLOS) dahi onaylamamış bir ülke olarak bu itirazının ne denli samimi olduğu, bağımsız hukukçular tarafından sıkça sorgulanıyor. Batılı analistler, bu düzenlemelerin küresel enerji güvenliğini tehdit edebileceğini öne sürerken, İran ise bunun kendi ulusal güvenliğini korumak ve maruz kaldığı yıkıcı yaptırımlara karşı bir hak olduğunu savunuyor.