Siyonist İsrail hapishaneleri işkence ve cinsel saldırı laboratuvarına dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: BM başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kurumun raporlarına göre İsrail hapishaneleri ve askeri gözaltı merkezleri, uluslararası hukuk normlarının tamamen askıya alındığı, cinsel istismar başta olmak üzere Filistinli tutuklulara yönelik sistematik, organize ve devlet güdümlü birer işkence laboratuvarına dönüşmüş durumda. Aralarında İsrail merkezli B’Tselem, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Soruşturma Komisyonu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü’nün (Euro-Med) bulunduğu çok sayıda kurum, yayımladıkları raporlarla bu ağır hak ihlallerini belgeledi .

Filistin Esirler Cemiyeti’nin Nisan 2026 verilerine göre İsrail hapishanelerinde 86’sı kadın, 352’si çocuk olmak üzere 9 bin 600’ü aşkın Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail hapishane sisteminin en karanlık boyutunu ise kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin uygulanan cinsel işkence, tecavüz, çıplak bırakarak aşağılama ve cinsel tehditler oluşturuyor. Raporlarda, Filistinli tutuklulara tecavüz için eğitilmiş köpeklerin kullanıldığı bile belgelenmiş durumda. İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü’nün (PHRI) Kasım 2025’te yayımladığı verilere göre, Ekim 2023 ile Kasım 2025 arasında en az 98 Filistinli, İsrail hapishanelerinde sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybetti .

“Cehenneme Hoş Geldiniz”: Sde Teiman ve Diğer İşkence Merkezleri

İsrail ordusuna bağlı Sde Teiman Askeri Gözaltı Merkezi, uluslararası basında “İsrail’in Guantanamosu” olarak anılıyor. Negev Çölü’nde bulunan bu merkezde Filistinli tutukluların gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde kafeslerde tutulduğu, cinsel istismar ve işkence başta olmak üzere insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı belgelenmiştir . B’Tselem’in “Welcome to Hell” (Cehenneme Hoş Geldiniz) başlıklı raporunda, Ekim 2023’ten bu yana ondan fazla İsrail hapishanesinin bir “işkence kampları ağına” dönüştürüldüğü anlatılıyor: “Her tutuklu kasıtlı olarak şiddetli, amansız acı ve ıstıraba maruz bırakılıyor” .

Sde Teiman’da görev yapan bir asker, İsrail’in Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, İsrailli askerlerden oluşan “Birim 100” adlı yapının Filistinlilerin bulunduğu alana pimi çekilmiş el bombası attığını, şiddetli darp sonucu bazı Filistinlilerin dişlerinin ve kaburga kemiklerinin kırıldığını aktardı. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Temmuz 2024’te İsrail askerlerinin bir Filistinli esirin etrafını sardığı ve tecavüz ettiği görüntüleri yayımladı . Görüntülerin sızmasının ardından ordunun başsavcısı Tümgeneral Yifat Tomer-Yeruşalmi istifa etmek zorunda kaldı . Olayla ilgili beş yedek asker hakkında dava açıldı, ancak Mart 2026’da ordu savcılığı suçlamaları düşürdü. Uluslararası Af Örgütü bu kararı “işgal kuvvetlerinin Filistinlilere karşı işlediği ihlaller konusundaki uzun cezasızlık tarihinde affedilmez bir yeni bölüm” olarak nitelendirdi .

Ofer, Megiddo, Ketziot, Damon, Gilboa, Nafha ve Ramon hapishaneleri de sistematik işkence merkezleri olarak öne çıkıyor. Ofer Hapishanesi, Sde Teiman’dan nakledilen binlerce Gazzeli için kitlesel bir işkence merkezine dönüştürüldü. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, bu hapishaneyi defalarca ziyaret ederek Filistinli mahkumların karşı karşıya olduğu ihlalleri kameralar önünde gözler önüne serdi . Euro-Med raporuna göre askerler, cep telefonları ve gözetleme kameralarıyla mağdurları çıplak haldeyken veya cinsel saldırı anında fotoğraflayıp bu görüntüleri şantaj aracı olarak kullanıyor .

Megiddo Hapishanesi ise çok sayıda Filistinli reşit olmayan çocuğun tutulduğu bir merkez olarak biliniyor. Genellikle taş atma gibi iddialarla gözaltına alınan 14-18 yaş arası yüzlerce Filistinli çocuk, burada sistematik işkenceye maruz kalıyor. Mart 2025’te 17 yaşındaki Filistinli Velid Ahmet, yetersiz beslenme sonucunda Megiddo Hapishanesi’nde hayatını kaybetti. Hakim Ehud Kaplan kararında, “Çocuğun muhtemelen aç bırakılarak öldürüldüğü gerçeği gizlenemez” ifadelerine yer verdi; buna karşın soruşturma kapatıldı ve Ahmet’in cenazesi hâlâ İsrail tarafından rehin tutuluyor .

Damon Hapishanesi, Filistinli kadın ve genç kız tutukluların kapatıldığı ana merkez. Kadın tutuklular çıplak aramaya maruz bırakılıyor, hijyenik ped gibi temel ihtiyaçlara erişimleri engelleniyor, hücrelerine göz yaşartıcı gaz bombaları ve polis köpekleriyle baskınlar düzenleniyor. Filistin Esirler Cemiyeti’ne göre en az altı kadın esir hücre cezasına maruz bırakıldı, bazıları iki haftadan uzun süre tecrit hücrelerinde tutuldu .

Devlet Politikası Olarak İşkence

BM İşkenceye Karşı Komite (CAT), İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle Ekim 2023’ten bu yana Filistinli tutuklulara uyguladığı muameleleri sistematik bir “devlet politikası” ve işkence olarak tanımlıyor. Komite, “kapsamlı ve sistematik bir işkence ve kötü muamele fiili devlet politikasının” varlığını tespit etti . BM’nin Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese, Mart 2026’da yayımladığı raporda, “Uzun süredir Filistinlileri boyun eğdirmek ve aşağılamak için kullanılan bir sistem, artık yerleşik bir devlet doktrinine dönüşmüştür. Bu politikalar siyasi aktörler tarafından savunuluyor, yargı kurumları tarafından meşrulaştırılıyor ve İsrail’e destek sağlamaya devam eden hükümetler tarafından hoş görülüyor” uyarısında bulundu .

Emperyalizmin Fonladığı Cezasızlık Sistemi

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail’in bu sistematik insan hakları ihlallerini sürdürebilmesinin ardındaki en büyük itici gücün ABD’nin sağladığı koşulsuz askeri, ekonomik ve diplomatik destek olduğunu vurguluyor. Brown Üniversitesi Watson Enstitüsü’nün Ekim 2025’te yayımladığı araştırmaya göre, ABD, Gazze’deki savaşın başlangıcından bu yana İsrail’e en az 21,7 milyar dolar askeri yardım sağladı. Bu miktar, İsrail’in yıllık 3,8 milyar dolarlık düzenli savunma yardımının üzerine ekleniyor . Times of Israel’in aktardığına göre, savaş döneminde Washington’un İsrail’e sağladığı toplam askeri yardım 16-22 milyar dolar arasında tahmin ediliyor .

Bu askeri yardım, yalnızca silah ve mühimmatla sınırlı kalmıyor. BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail aleyhindeki karar tasarılarının ABD vetosuyla düşürülmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) soruşturmalarına yönelik tehditler ve yaptırımlar, bu cezasızlık sisteminin diplomatik ayağını oluşturuyor. Uluslararası Af Örgütü’nün verilerine göre, yüzlerce tanıklık ve belgeye rağmen İsrail’de bugüne kadar işkence suçundan mahkûm edilen yalnızca BİR asker bulunuyor. Sde Teiman davasında beş asker hakkındaki suçlamaların düşürülmesi, “işkence ve cinsel saldırının, kurban Filistinliyse cezasız kalabileceği” yönünde tehlikeli bir mesaj veriyor .

Tarihsel perspektiften bakıldığında, Batı’nın İsrail’e yönelik bu koşulsuz desteği, 1948’deki “Nakba”dan bu yana kesintisiz devam eden bir sömürgeci işgalin finansmanından başka bir şey değildir. 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan 1982’deki Lübnan işgaline, 2008-2009, 2012, 2014 ve 2021’deki Gazze saldırılarından bugüne kadar uzanan süreçte, ABD yapımı F-35’ler, F-16’lar ve helikopterler, İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünün temelini oluşturmuştur. Bu silahların aynı zamanda Filistinli sivillerin, çocukların ve tutukluların kanına bulaştığı bilimsel olarak belgelenmiş bir gerçektir.

İsrail’in Savunması ve Uluslararası Tepkiler

İsrail hükümeti, işkence iddialarını sistematik olarak reddediyor. Ordu sözcülüğü, gözaltı işlemlerinin İsrail ve uluslararası hukuka uygun olduğunu, tutuklu ölümlerinin soruşturulduğunu savunuyor. İsrail Hapishane Servisi (IPS) ise “tamamen yasalara uygun çalıştığını, tüm tutukluların güvenlik, refah ve haklarını sağladığını” iddia ediyor. Ancak BM Komitesi, bu iddiaların inandırıcılığını sorgularken, soruşturmalardan sorumlu müfettişin iki yıl içinde işkenceyle ilgili “herhangi bir cezai kovuşturma başlatmadığını” tespit etti .