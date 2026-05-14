Demokrat Vekil Krishnamoorthi’den Trump’a sansürsüz Epstein belgeleri çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Partili bir vekil, Başkan Donald Trump’a doğrudan seslenerek Jeffrey Epstein skandalına ilişkin tüm belgelerin hiçbir karartma ve sansür olmaksızın kamuoyuna açıklanmasını talep etti. Kongre üyesi, Epstein’ın suç ağına yardım eden herkesin siyasi bağlantısına bakılmaksızın yargılanmasını istedi.

Illinois Temsilcisi Raja Krishnamoorthi, Florida’da Epstein mağdurlarının katılımıyla düzenlenen bir duruşmada yaptığı konuşmada, Hazine Bakanlığı’nda bulunan ve Epstein’ın 1,5 milyar dolarlık şüpheli finansal işlemlerini detaylandıran “Şüpheli Faaliyet Raporları”nın (SAR) derhal ifşa edilmesi çağrısında bulundu. Krishnamoorthi, “Bu SAR raporları, Epstein’ın kaçırdığı kadın ve kız çocuklarının isimlerinin yanı sıra potansiyel müşterilerinin isimlerini de içeriyor. Paranın izini sürmekte ciddiyseniz, bu raporların şimdi, derhal ifşa edilmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Vekil ayrıca, Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell için herhangi bir af veya ceza indirimi olasılığını da kesin bir dille reddetti. Maxwell’in “pişmanlık göstermediğini, hiçbir sorumluluk kabul etmediğini” belirten Krishnamoorthi, Meclis’e Maxwell için affı kınayan bir karar tasarısı sunduğunu açıkladı.

Krishnamoorthi, doğrudan Başkan Trump’a hitaben şu çağrıda bulundu: “Donald Trump, hayatta kalanları dinlemenizi, tüm belgeleri yayınlamanızı, tüm bu kişilerin üzerindeki sansürü kaldırmanızı, geri kalan kişileri kovuşturmanızı ve kalan kolaylaştırıcıları soruşturmanızı talep ediyorum. Ghislaine Maxwell asla, asla af almamalıdır”.

Adalet Bakanlığı’nın Sansür Politikası Tepki Çekiyor

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak 2026’da bugüne kadarki en kapsamlı Epstein dosyalarını yayımlamıştı. Üç milyon sayfa belge, 2.000 video ve 180.000 görselden oluşan bu devasa arşiv, Epstein’ın Elon Musk, Bill Gates ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick gibi tanınmış isimlerle ilişkilerine dair yeni ayrıntıları gün yüzüne çıkarmıştı.

Ancak belgeler üzerinde yapılan ağır sansür büyük eleştiri topladı. Adalet Bakanlığı, mağdurların kimliklerini koruma gerekçesiyle belgelerin büyük bir kısmını kararttı. Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell dışındaki tüm kadınların görsellerinin sansürlendiğini doğruladı. Daha da vahimi, Şubat ayında binlerce belge, teknik hata nedeniyle mağdurların kimliklerinin ifşa edilmesi üzerine yayından kaldırılmak zorunda kaldı. Mağdurların avukatları bu durumu “Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir günde mağdur mahremiyetinin en vahim ihlali” olarak nitelendirdi.

Siyasi Tartışmalar ve Karşıt Görüşler

Epstein belgeleri, siyasi arenada da hararetli tartışmalara yol açıyor. Daha önce yayınlanan belgeler, Başkan Trump’ın adının 1993-1996 yılları arasında sekiz kez Epstein’ın özel jetinin yolcu listesinde geçtiğini ortaya koymuştu. Ayrıca Epstein’ın 2011 yılında Maxwell’e gönderdiği bir e-postada, Trump’ın bazı kurbanlarla saatler geçirdiğini ve olaylardan haberdar olduğunu ima ettiği iddia edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü ise bu iddiaları sert bir dille reddetti. Sözcü, “Gerçek şu ki Başkan Trump, Virginia Giuffre de dahil olmak üzere kadın çalışanlarını taciz ettiği gerekçesiyle Epstein’ı yıllar önce çevresinden uzaklaştırmıştı” dedi. Cumhuriyetçiler, Demokratların elinde bulunan Denetim Komitesi’nin belgeleri “Trump’ı itibarsızlaştırma amacıyla seçerek servis ettiğini” iddia ediyor.

Bilimsel Işık Altında Epstein Dosyası: Gerçekler ve Gizlenenler

Epstein davasının en çarpıcı boyutu, işlenen suçların dehşeti kadar, devletin bu suçları yıllarca nasıl görmezden geldiğidir. FBI’ın elinde yıllardır bekleyen binlerce sayfa belgenin ancak yoğun kamu baskısı sonucu yayınlanması, kurumsal bir tıkanıklıktan çok siyasi bir iradenin tezahürü olarak yorumlanıyor. Mağdur savunucuları, Hazine Bakanlığı’nda bulunan ve Epstein’ın uluslararası finans ağını haritalandıran milyarlarca dolarlık şüpheli işlem kayıtlarının hâlâ gizli tutulmasını, “adaletin sadece sıradan vatandaşlar için işlediğinin” en somut kanıtı sayıyor.

Bu noktada tarihsel bir karşılaştırma yapmak gerekir. CIA’in işkence raporlarını 2014’te yayınlamak için yıllarca direnmesi ve nihayetinde binlerce sayfayı karartarak açıklaması, FBI’ın Epstein dosyasındaki tutumuyla çarpıcı bir paralellik gösteriyor. Her iki vakada da devlet, “kamu güvenliği” ve “ulusal güvenlik” argümanları arkasına sığınarak, kendi içindeki çürümeyi ifşa etmekten imtina etmiştir. Hukuk akademisyenleri, Epstein örneğinde asıl tehlikenin, adli süreçlerin tamamlanmasının ardından “en yüksek makamlara uzanan dokunulmazlık zırhı” olduğunu vurguluyor.