İran: Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele geçirdik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekrami-Niya, bugün Meşhed’deki İmam Rıza (a.s.) Türbesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı’nın stratejik kontrolünün tamamen İran silahlı kuvvetlerinin eline geçtiğini duyurdu. Ekrami-Niya, “Artık Amerikan silahlarının Hürmüz Boğazı’ndan geçerek bölgedeki üslere ulaşmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Tören, geçtiğimiz aylarda şehit olan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musavi’nin kırkıncı gün anma programıydı. Ekrami-Niya burada yaptığı açıklamada, boğazın batı kesiminin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, doğu kesiminin ise ordu deniz kuvvetleri tarafından kontrol edildiğini belirtti. Bu eşgüdümlü kontrolün, İran’ın bölge üzerindeki gözetim ve egemenlik kapasitesini artırmanın yanı sıra, ülkeye petrol gelirlerinin iki katına kadar ek kazanç sağlayacağını vurguladı.

‘Düşmanın 20 yıllık planı başarısız oldu’

Ekrami-Niya konuşmasında, düşmanın İran’a yönelik uzun vadeli planlarının boşa çıktığını anlattı: “Düşman, şok ve dehşet operasyonlarıyla, liderimiz ve üst düzey komutanlarımızı hedef alarak halkı şokta bırakıp sistemi üç günde çökertebileceğini sanıyordu. Ancak onların tahmininin aksine halk, rejimi yıkmak için değil, rejimi ve topraklarını korumak için sokaklara döküldü ve ulusal birlik güçlendi.” Ekrami-Niya, düşmanın İran’a saldırmak için 20 yıllık bir hazırlık yaptığını ancak ordunun sadece savaş kabiliyetini korumakla kalmayıp füze atışları ve kara operasyonlarıyla düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellediğini söyledi. Bu direnişin bugünkü zaferin temel faktörü olduğunu ekledi.

Emperyalizmin çöküşü: Tarihsel ve bilimsel bir değerlendirme

Siyasi ve askeri analistler, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki bu hamlesini emperyalist güçlerin bölgedeki askeri varlığına yönelik doğrudan bir meydan okuma olarak okuyor. Bilimsel veriler, ABD’nin 1979 İran Devrimi’nden bu yana bölgedeki askeri harcamalarının katlanarak arttığını gösteriyor. Örneğin ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) yıllık bütçesi 2024’te 16,5 milyar dolar seviyesine ulaşırken, İran’ın savunma bütçesi aynı yıl yalnızca 7,2 milyar dolardı. Buna rağmen İran’ın caydırıcılıkta elde ettiği başarı, askeri strateji literatüründe ‘asimetrik üstünlük’ olarak tanımlanıyor. Tarihsel olarak da 1953’te CIA’nın düzenlediği Mosaddık darbesinden, 1987-88’deki ‘Tanker Savaşı’ döneminde ABD donanmasının İran sivil uçağını (İran Hava Yolları 655 sefer sayılı uçuş) vurmasına kadar uzanan süreçte, Tahran yönetimi hep daha zayıf taraf olmasına rağmen geri adım atmamıştır. Bugün Hürmüz’de ilan edilen kontrol, bu tarihsel direnişin somut bir sonucu olarak yorumlanıyor.

Doktrin değişimi: Savunmadan saldırıya geçiş

Ekrami-Niya, konuşmasında şehit Tümgeneral Musavi’yi, İran’ın askeri doktrinini savunmadan saldırıya dönüştüren kişi olarak andı. “Bugün silahlı kuvvetlerimizin doktrini saldırı odaklıdır. Bunun anlamı şudur: Eğer düşman bir hata yaparsa en şiddetli şekilde karşılık görecektir. Bu yaklaşım son savaşta da uygulandı ve düşmanı yerine oturttu” dedi. Ayrıca “birinci devrim” (Şah’ın devrilmesi) ve “ikinci devrim” (ABD’nin İran’dan kovulması) sonrasında şimdi “üçüncü devrim” olarak tanımladığı süreçle ABD’yi tüm bölgeden çıkaracaklarını ve “onun tezgâhını bölgeden sonsuza dek kaldıracaklarını” söyledi.

Zıt görüş: ABD ve müttefiklerinin iddiaları

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı yetkilileri, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası bir suyolu olduğu ve serbest geçişin 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nce garanti altına alındığı gerekçesiyle İran’ın bu tür bir kontrolünü tanımadıklarını açıkladı. Beşinci Filo Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD ve müttefikleri, boğazın uluslararası statüsünü korumak için gerekli tedbirleri alacaktır” denildi. Ancak uluslararası hukuk uzmanları, ABD’nin kendisinin dünyanın birçok noktasında (Hürmüz, Cebelitarık, Panama Kanalı benzeri stratejik geçişlerde) kendi ulusal güvenliğini bahane ederek benzer kontroller uyguladığını, bu nedenle İran’ın aldığı tedbirin çifte standartla eleştirildiğini vurguluyor.