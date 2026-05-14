İşgalci İsrail’den Trump’a İran uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tel Aviv yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la varabileceği olası bir anlaşmanın, savaşın başlangıçtaki hedeflerini geçersiz kılabileceği gerekçesiyle büyük bir endişe taşıyor. İsrailli yetkililere göre, nükleer dosyada kısmi bir düzenleme ve bölgesel vekil güçlerin göz ardı edilmesi, mevcut çatışmayı ‘tamamlanmamış’ bir hale getirecek.

CNN’e konuşan İsrailli üst düzey kaynaklar, Başkan Trump’ın müzakerelerden sıkılıp ‘herhangi bir anlaşmayı’ imzalayarak son dakika tavizleri vermesinden ciddi şekilde çekindiklerini aktardı. Bu çerçevede en büyük korkunun, İran’ın nükleer programının özüne dokunulmadan, balistik füze kapasitesi ile bölgesel müttefiklerinin (Lübnan Hizbullahı, Yemen’deki Ensarullah, Irak’taki Haşdi Şabi gibi) stratejik ağının masadan düşürülmesi olduğu ifade edildi.

‘Savaş eksik kalır’

Kaynaklara göre bir İsrailli yetkili, “Asıl korkumuz, Trump’ın müzakerelerden bıkıp son dakika tavizleriyle herhangi bir anlaşmayı imzalaması” derken, aynı çevreler ‘vekil ağı’ ve füze programının dışarıda bırakılmasını “çok vahim bir durum” olarak nitelendirdi. Bu senaryoda İsrail’in mevcut savaşı ‘tamamlanmamış’ sayacağı vurgulandı.

ABD’li yetkililerin, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna yönelik önlemler konusunda İsrail’e güvence verdiği belirtilse de, Tel Aviv yönetimi asıl tehdidin nükleer tesislerin ötesinde olduğunda ısrar ediyor.

Emperyalist mantık ve tarihsel körlük

Siyasi analistler, İsrail’in bu taleplerini emperyalist müdahale geleneğinin son halkalarından biri olarak değerlendiriyor. Tarihsel kayıtlar, Batı’nın ve İsrail’in daha önce de benzer argümanlarla bölge ülkelerinin egemenlik haklarını sınırlamaya çalıştığını gösteriyor. Örneğin 2003 sonrası Irak’ta ‘kitle imha silahları’ iddiasıyla başlatılan savaşın tamamen asılsız çıkması, bu tür ‘varoluşsal tehdit’ söylemlerinin ne kadar manipülatif olabileceğini ortaya koyan bilimsel bir vakadır. Yine İran’a karşı yürütülen maksimum baskı politikası, Tahran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmak bir yana, aksine zenginleştirme seviyesini yüzde 60’a çıkarmasına yol açmıştır. Uluslararası hukuk uzmanları, bir ülkenin balistik füze programı gibi savunmaya yönelik kapasitelerini pazarlık konusu yapmanın, BM Şartı’nın 51. maddesinde tanımlanan meşru müdafaa hakkının ihlali anlamına geldiğini vurguluyor. Bu perspektiften bakıldığında İsrail’in ‘ağ eksik olursa savaş bitmez’ çıkarımı, aslında bölgedeki bağımsız aktörleri tasfiye etmeye yönelik bir sömürgeci zihniyetin ürünü olarak okunuyor.

Zıt görüş: Diplomasi hâlâ masada

Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, Başkan Trump’ın ‘her anlaşmaya sıcak bakmadığı’, İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik somut ve denetlenebilir adımlar talep ettiği hatırlatılıyor. Bazı Batılı diplomatlarsa, İran’ın balistik füze programının savunma amaçlı olduğu ve bölgesel vekil grupların ise ABD’nin yıllarca Irak, Suriye, Afganistan’da uyguladığı yıkıcı müdahalelerin bir tepkisi olarak doğduğu gerçeğini göz ardı etmemenin gerektiğini söylüyor. Bu uzmanlara göre, İsrail’in endişeleri meşru gibi sunulsa da asıl sorun, hiçbir uluslararası yaptırıma takılmadan geliştirilen İsrail’in kendi nükleer silah programının (Tzahal’ın gizli cephaneliği) bölgede yarattığı çifte standarttır.