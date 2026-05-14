ABD'nin İran savaşı hegemonya mitini çökertti: Askeri güç sona erdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaş, Washington'un küresel hegemonya anlayışını temelden sarsan bir dönüm noktası oldu. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, daha önce tüm dünyada tartışmasız kabul edilen Amerikan askeri üstünlüğü, bu savaşla birlikte ciddi biçimde sorgulanır hale geldi. El-Meyadin’in haberine göre, 20. yüzyılın ortalarından itibaren ulusal kurtuluş hareketleri, Batılı sömürgeci güçlere karşı verdikleri mücadelede önemli bir gerçeği ortaya koymuştu: Büyüklük ve askeri kapasite, bir ülkenin iradesini dayatması için asla yeterli değildir. Bugün de benzer bir tablo İran karşısında yaşanıyor. Coğrafi avantaj, doğru strateji ve kararlı bir direnç, görünürde çok daha güçlü bir düşmanı zayıflatabilir ve hatta yenilgiye uğratabilir.

Oysa emperyalist politikalar, bilimsel verilerin ve tarihsel deneyimlerin defalarca gösterdiği gibi, uzun vadede kendi kendini tüketen bir mantıkla işler. Quincy Enstitüsü Başkan Yardımcısı Trita Parsi, ABD’nin bugün tıpkı geçmiş yüzyıldaki sömürgeci güçlerle benzer bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Parsi’ye göre, İran savaşı Amerikan gücünün sınırlarını acımasızca teşhir ediyor. Onlarca yıldır ABD’nin büyük stratejisi, eşsiz askeri yeteneklerinin küresel istikrarı sağlayacağı ve dünyadaki olayları Amerikan çıkarlarına göre şekillendireceği yanılgısına dayanıyordu.

Ancak Irak ve Afganistan’daki işgal girişimlerinin başarısızlığı ve ardından İran karşısında alınan bozgun, bu yaklaşımın iflasını gözler önüne serdi. Chicago Üniversitesi’nden uluslararası ilişkiler profesörü John Mearsheimer’ın vurguladığı gibi, her yerde ve her zaman askeri hegemonyayı dayatmayı hedefleyen bir strateji, kaçınılmaz olarak sürekli yeni savaşlar çıkarmaya mahkûmdur; ancak bu, gerçek bir siyasi kontrol veya ABD’nin hedefleri doğrultusunda bir kazanım sağlamaz. Parsi, ABD’nin bitmek bilmeyen savaşlarının bir tesadüf değil, bu kusurlu anlayışın doğrudan sonucu olduğunu söylüyor. Washington’un artık karşıt politikalar izleyen bir ülkeyle müzakere masasına oturma niyetinden söz etmesi bile, Amerikan halkının savaştan ve militarizmin yarattığı yıkımdan ne kadar yorulduğunu gösteriyor. Parsi’nin sorduğu kritik soru şu: Trump’ın İran’daki felaketi, nihayet bu zararlı hegemonya modeline son verecek mi? Zira ilk göstergeler, İran savaşının sonuçlarının, George W. Bush dönemindeki Irak savaşının yıkıcı etkilerini bile aşabileceğine işaret ediyor.