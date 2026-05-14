Avrupa’dan Trump’a Karşı Yeni Tutum: Liderler Daha Sert ve Mesafeli Bir Çizgide

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de yaklaşan seçim süreciyle birlikte Donald Trump’ın dış politika söylemleri yeniden uluslararası gündemin merkezine otururken, Avrupa cephesinde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. The New York Times’ta yayımlanan analizde, birçok Avrupa liderinin Trump’ın baskı ve eleştirilerine karşı geçmişe kıyasla daha sert bir siyasi çizgi izlemeye başladığı ifade edildi.

Haberde, özellikle savunma harcamaları, NATO yükümlülükleri ve ticaret politikaları konusunda Trump’ın Avrupa’ya yönelik çıkışlarının artık eskisi kadar etkili olmadığı değerlendirildi. Avrupa başkentlerinde, Washington ile ilişkileri koruma isteği sürse de siyasi söylemlerde daha bağımsız ve dirençli bir tonun öne çıktığı belirtiliyor.

Analize göre Avrupa’daki liderler, Trump döneminde yaşanan diplomatik gerilimlerden önemli dersler çıkardı. Bu nedenle olası yeni bir Trump yönetimine karşı hazırlık yapıldığı ve stratejik konularda daha ortak bir Avrupa pozisyonu oluşturulmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

Özellikle Ukrayna savaşı, enerji güvenliği ve Çin ile ekonomik ilişkiler gibi başlıklarda Avrupa’nın kendi güvenlik ve ekonomik çıkarlarını daha açık biçimde savunmaya başladığı yorumları dikkat çekiyor. Bazı diplomatlar, Trump’ın sert söylemlerinin Avrupa içinde daha güçlü bir koordinasyon ihtiyacını hızlandırdığını düşünüyor.

The New York Times’a konuşan bazı Avrupalı yetkililer ise kamuoyu önünde doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalışsalar da kapalı kapılar ardında Washington’a karşı daha net mesajlar verildiğini aktarıyor.

Uzmanlara göre bu değişim, yalnızca Trump’ın siyasi etkisiyle sınırlı değil; aynı zamanda Avrupa’nın son yıllarda artan küresel krizler karşısında daha bağımsız hareket etme arayışının da bir sonucu olarak görülüyor.