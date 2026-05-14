Trump’ın İran Açıklaması Cumhuriyetçileri Zorladı: Ekonomi Mesajı Gölge Altında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde ekonomi ve hayat pahalılığı tartışmaları siyasetin merkezinde yer alırken, Başkan Donald Trump’ın İran’a ilişkin sözleri Cumhuriyetçi Parti içinde yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Trump’ın İran politikasını savunurken Amerikalıların mali durumunu “hiç düşünmediğini” söylemesi, parti içinde bazı çevreler tarafından seçim stratejisi açısından riskli bir mesaj olarak yorumlandı.

Cumhuriyetçi Parti son aylarda özellikle enflasyon, enerji fiyatları ve yaşam maliyetleri üzerinden seçmene ulaşmaya çalışıyor. Parti stratejistleri, seçmenin gündeminde ekonomik sıkıntıların öne çıktığını ve kampanyanın bu başlık etrafında şekillendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak Trump’ın dış politika bağlamında yaptığı son açıklama, bu mesajın etkisini zayıflatabileceği endişesine yol açtı. Bazı Cumhuriyetçi isimler, seçmenlerin ekonomik kaygılarının ön planda olduğu bir dönemde bu tür ifadelerin siyasi tartışmayı farklı bir yöne çekebileceğini dile getiriyor.

Demokrat siyasetçiler ise Trump’ın sözlerini eleştirerek, yönetimin dış politika tercihleri ile Amerikan vatandaşlarının ekonomik durumu arasındaki dengeyi gözetmediğini savunuyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin hayat pahalılığı üzerinden yürüttüğü siyasi söylemin bu tür açıklamalarla çeliştiğini öne sürüyor.

Siyasi analistlere göre ABD’de seçim atmosferi yoğunlaşırken ekonomi, dış politika ve güvenlik konuları arasındaki denge her iki parti için de kritik bir başlık olmaya devam ediyor. Özellikle enflasyon ve enerji fiyatlarının seçmen davranışı üzerindeki etkisi, ara seçimlerin sonucunu belirleyebilecek başlıca faktörler arasında gösteriliyor.