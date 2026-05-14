Arakçi’den BRICS’e Çağrı: “Batı Hegemonyasına ve Denizlerdeki Modern Korsanlığa Karşı Birlikte Hareket Edelim”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BRICS ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Batı’nın küresel sistem üzerindeki etkisine karşı daha güçlü bir ortak duruş çağrısı yaptı. Diplomatik temasları sırasında konuşan Arakçi, özellikle uluslararası sularda yaşanan bazı müdahaleleri “modern korsanlık” olarak nitelendirdi.

İranlı bakan, son dönemde bazı ülkelerin deniz ticaret yollarında uyguladığı baskıların ve gemilere yönelik müdahalelerin küresel ticaret güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Arakçi’ye göre bu durum yalnızca İran’ı değil, enerji ve ticaret akışına bağımlı olan birçok gelişmekte olan ekonomiyi de doğrudan etkiliyor.

BRICS platformunun bu tür gelişmelere karşı ortak politikalar üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Arakçi, özellikle deniz ticaretinin güvenliği, enerji taşımacılığı ve finansal sistemde alternatif mekanizmalar oluşturulması gibi alanlarda daha yakın iş birliği önerdi.

Uzmanlara göre İran yönetimi son yıllarda Batı merkezli finans ve güvenlik sistemlerine alternatif olarak görülen çok taraflı platformlara daha fazla ağırlık veriyor. BRICS’in genişleme süreci ve gelişmekte olan ekonomiler arasında artan koordinasyon da Tahran’ın bu yöndeki diplomatik girişimlerini güçlendiren unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Analistler, Arakçi’nin açıklamalarının yalnızca siyasi bir mesaj değil, aynı zamanda enerji güvenliği ve küresel ticaret yolları üzerindeki rekabetin giderek arttığı bir dönemde yeni bir diplomatik pozisyonun işareti olabileceğini belirtiyor.