ABD’de COVID‑19’un Kökeni Tartışması Yeniden Alevlendi: CIA Muhbirinden Dikkat Çeken İddia

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- COVID‑19 pandemisinin nasıl ortaya çıktığına dair uluslararası tartışmalar, ABD’de ortaya atılan yeni iddialarla yeniden alevlendi. CIA ile bağlantılı olduğu belirtilen bir muhbirin açıklamaları, pandemi sürecinde yürütülen istihbarat değerlendirmeleri ve bilimsel tartışmalar hakkında soru işaretlerini artırdı.

Erdman adıyla anılan muhbir, ABD’de bazı medya kuruluşlarına ve soruşturma mercilerine verdiği ifadelerde, pandeminin ilk dönemlerinde yapılan değerlendirmelerde belirli görüşlerin öne çıkarıldığını öne sürdü. İddiaya göre, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün eski direktörü Dr. Anthony Fauci’nin yönlendirmeleri, istihbarat kurumlarının COVID‑19’un kökenine ilişkin analizlerinde etkili oldu.

Muhbir, özellikle Çin’deki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden olası bir laboratuvar sızıntısı ihtimalinin bazı değerlendirmelerde geri planda bırakıldığını ileri sürdü. Ancak söz konusu iddiaların bağımsız kurumlar tarafından doğrulanmadığı ve konunun halen tartışmalı olduğu vurgulanıyor.

ABD’de pandemi sürecinin ardından hem Kongre’de hem de çeşitli araştırma kurumlarında COVID‑19’un kökenine ilişkin soruşturmalar sürüyor. ABD istihbarat topluluğu tarafından hazırlanan raporlar, virüsün ortaya çıkışına dair kesin bir sonuca ulaşılmadığını, hem doğal yayılım hem de laboratuvar kaynaklı senaryoların farklı derecelerde değerlendirildiğini ortaya koymuştu.

Uzmanlar ise bilimsel veriler ve istihbarat değerlendirmeleri arasındaki sınırın net biçimde ayrılması gerektiğini belirtiyor. Pandeminin kökenine ilişkin kesin bir sonuca ulaşılması için uluslararası veri paylaşımının ve şeffaf araştırmaların önemine dikkat çekiliyor.

Son iddiaların ardından ABD’de hem siyasi çevrelerde hem de bilim dünyasında COVID‑19’un kökenine dair tartışmaların yeniden yoğunlaşması bekleniyor. Ancak yetkililer, ortaya atılan iddiaların kapsamlı biçimde incelenmeden kesin yargılara varılmaması gerektiği görüşünde birleşiyor.