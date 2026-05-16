Berlin-Washington Hattında Gerilim: Merz’den ABD’ye Sert Mesaj

Berlin’de katıldığı bir etkinlikte konuşan Merz, Almanya ve Avrupa’nın kendi ekonomik ve teknolojik kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa’nın uzun yıllardır ABD ile güçlü bir ortaklığa sahip olduğunu belirten Merz, buna rağmen son dönemde Washington ile bazı alanlarda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını ifade etti.

Alman hükümetine yakın kaynaklar, Merz’in açıklamalarının yalnızca sosyal koşullara yönelik bir eleştiri olmadığını, aynı zamanda son aylarda artan ticaret anlaşmazlıkları, savunma harcamaları ve NATO içindeki rol paylaşımı tartışmalarının da arka planında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Washington’dan ise açıklamalara temkinli bir yanıt geldi. ABD’li bazı yetkililer, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlü olduğunu ve ekonomik iş birliğinin devam ettiğini vurguladı. Bununla birlikte diplomatik çevreler, Merz’in sözlerinin özellikle gençlerin eğitim ve çalışma programları bağlamında kamuoyunda yankı bulduğunu ifade ediyor.

Uzmanlara göre Berlin’in son dönemde Avrupa’nın “stratejik özerkliği” vurgusunu artırması ve ABD’ye yönelik eleştirel tonu güçlendirmesi, transatlantik ilişkilerde yeni bir denge arayışına işaret ediyor. Bu durumun özellikle savunma politikaları, teknoloji rekabeti ve ticaret ilişkileri gibi alanlarda daha belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor.