Varşova’dan Washington’a Sert Tepki: “Asker Sevkiyatı İptali Güven Krizi Yarattı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Polonya’ya yönelik askeri personel gönderme planını son anda rafa kaldırması, NATO’nun doğu kanadında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Varşova, Washington’dan gelen iptal kararını yalnızca teknik bir değişiklik olarak değil, doğrudan “güven ilişkisinin ihlali” olarak gördüğünü açık biçimde dile getirdi.

Polonya tarafı, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bölgedeki askeri caydırıcılığın kritik hale geldiğini vurgularken, alınan kararın sahadaki risk algısını artırabileceği görüşünde. Polonya’nın güvenlik bürokrasisi içinde, iptalin “ABD’nin Avrupa’daki önceliklerini yeniden sıraladığı” şeklinde okunduğu, bu durumun da Polonya’nın uzun vadeli savunma planlamasını zorlayabileceği belirtiliyor.

Diplomatik kaynaklara göre Varşova, kararın gerekçesini ve ilerleyen döneme ilişkin yeni takvimi netleştirmek için Washington’dan detaylı açıklama talep etti. Polonya cephesi, ittifakın doğu sınırındaki ülkelerin “taahhütlerin sürekliliğine” ihtiyaç duyduğunu ve bu tür sürpriz adımların caydırıcılık mesajını zayıflatabileceğini savunuyor.

Gözler şimdi, ABD’nin iptali geçici bir düzenleme olarak mı sunacağı, yoksa Polonya’nın beklentilerini karşılayacak yeni bir konuşlandırma planını masaya koyup koymayacağına çevrildi. Varşova ise yaşananları, iki ülke ilişkilerinde uzun süredir görülmeyen ölçekte bir “güven testi” olarak değerlendiriyor.