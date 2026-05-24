Ukrayna İHA’ları Rusya'nın nükleer tesisini vurdu

24 Mayıs 2026 - 06:48
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin servis ve ulaşım bölümüne en az 10 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Personel taşımada kullanılan 8 otobüs hasar görürken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait en az 10 insansız hava aracının (İHA), santralin servis ve ulaşım bölümünü hedef aldığı, saldırıda personel taşımak için kullanılan 8 otobüsün zarar gördüğü, ancak herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Kiev rejimi, Energodar kenti ve Rosatom’a bağlı nükleer santrallerden biri olan Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik terör saldırılarını sürdürüyor. Bir kez daha santralin transport bölümü hedef alındı” denildi.

Açıklamada, saldırı sırasında en az 10 İHA isabetinin kaydedildiği, bu saldırılar sonucunda Zaporojye NGS personelinin taşınmasında kullanılan 8 otobüsün hasar gördüğü belirtildi.

Ukrayna güçlerinin saldırılarının hız kesmeden devam ettiği, bu nedenle Zaporojye NGS’deki durumun “son derece gergin” olmaya devam ettiği ifade edildi.

