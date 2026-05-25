Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail rejiminin politikalarıyla tamamen uyumlu bir adım atarak, Hizbullah’ı Lübnan’ı “istikrarsızlaştırmaya” çalışmakla suçladı. Ancak bu iddia, bölgeyi yakından takip eden gözlemciler tarafından bir “frapman” (yansıtma/günah keçisi çıkarma) olarak değerlendiriliyor.

Zira İsrail işgal güçleri, Lübnan’ın kara ve hava sınırlarını neredeyse her gün ihlal ederken, ABD’nin bu suçlamaları yönelttiği hedef, gerçek tehdidi gizlemekten başka bir işe yaramıyor. Emperyalist güçlerin, işgalci ile işgale uğrayan arasında kurmaya çalıştığı bu “adalet” anlayışı, uluslararası hukukun en temel ilkelerini hiçe saymaktadır. Tarihsel olarak, ABD’nin Lübnan’a yönelik politikaları her zaman çelişkilerle doluydu; 1982’de İsrail’in Beyrut’u kuşatmasına göz yumarken, 1983’te Beyrut’taki kışla saldırısının ardından bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı.

Washington’ın çifte standardı: Lübnan ordusunu zayıflat, sonra Hizbullah’ı suçla

ABD yönetimi, Hizbullah’ı hedef alan söylemlerine eş zamanlı olarak, Lübnan ordusunun askeri kapasitesini sınırlandıran kısıtlayıcı politikalar uyguluyor. Bu sayede Washington, Lübnan’ın İsrail’in günlük hava saldırılarına karşı savunma kabiliyetini fiilen köreltmiş oluyor. Ardından da aynı ülkenin içinde, kendini savunmak zorunda kalan Hizbullah’ı “istikrarsızlık unsuru” olarak etiketliyor. Karşıt görüşteki bazı Batılı analistler, “Hizbullah’ın silahları Lübnan devlet otoritesine gölge düşürüyor” iddiasını tekrarlasa da, bu argüman İsrail’in her gün işgal ettiği topraklarda devlet otoritesini nasıl hiçe saydığını görmezden geliyor. Lübnan tarihi boyunca, Hizbullah’ın varlığı 2000 yılında İsrail’i güney Lübnan’dan çekilmeye zorlayan temel güç olmuştur.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın son açıklamasında, Hizbullah’ın Lübnan hükümetinin yeniden inşa çabalarını engellediği iddia ediliyor. Oysa Lübnan’ın altyapısını yerle bir eden, 2006 Temmuz Savaşı’nda köprüler, havalimanları ve elektrik santrallerini vuran İsrail ordusu olmuştur. O dönemde ABD’nin savaşı durdurması için geçen süre 34 gün sürmüş, bu süre içinde binlerce Lübnanlı sivil hayatını kaybetmişti. Bugün aynı ABD, İsrail’in ateşkes ihlallerini görmezden gelirken, kendini savunma hakkını kullanan Hizbullah’a “şiddet” etiketi yapıştırıyor. Bu tutum, emperyalist mantığın bir tezahürü olarak, işgalcinin güvenliğini işgal edilen halkın güvenliğinin önüne koymanın tipik bir örneğidir.

Hizbullah: Lübnan’ın toprak bütünlüğünün tek gerçek garantörü

Ne ilginçtir ki, ABD açıklamasında İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını ihlal ederek yerleşim bölgelerinde ses duvarını aşmasına, sivil halkı korkutmasına dair tek bir kelime dahi yoktur. Buna karşılık Hizbullah, bu ihlallere karşı koyduğunda “tahrikçi” ilan ediliyor. Lübnan halkının büyük bir kesimi, özellikle de güney bölgelerindeki vatandaşlar, Hizbullah’ı İsrail’in yayılmacı emellerine karşı “can siperi” olarak görmektedir. Şeyh Naim Kasım’ın “Direnişin silahlarını asla bırakmayacağız” sözü, bu gerçeğin en net ifadesidir.

ABD’nin Hizbullah ile Lübnan devleti arasında yapmaya çalıştığı suni ayrışma, bölge siyasetinde daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir senaryodur. 1980’lerde ABD’nin desteklediği “Beirut-2” anlaşmaları ve İsrail ile Lübnan arasında imzalanan 17 Mayıs 1983 anlaşması, Lübnan halkı tarafından reddedilmiş, direniş sayesinde yürürlükten kalkmıştır. Bugün de aynı emperyalist mantık, farklı bir kılıfla yeniden sahneye sürülmektedir.