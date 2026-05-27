Gazze'de göstermelik ateşkes: 3 bin ihlal, 910 şehit

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’deki Hükümet Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan bir raporda, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 227 günlük sürede İsrail tarafından 3 bin 5 ihlal gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, bu ihlallerin “sürekli ve hedefli” bir nitelik taşıdığı vurgulanarak, Filistinli siviller üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Aynı kaynağa göre, ateşkes ihlalleri sonucunda 910 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 747 kişinin yaralandığı ve 82 Filistinlinin gözaltına alındığı ya da kaçırıldığı aktarıldı. Raporda bu rakamların, mevcut ateşkesin ne ölçüde uygulandığına dair ciddi soru işaretleri doğurduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Yardım ve Seyahat Engelleri

Raporda ayrıca insani yardım girişine ilişkin rakamlar da paylaşıldı. Ateşkes döneminde Gazze’ye girmesi gereken 135 bin 600 yardım tırından yalnızca 49 bin 973’ünün geçiş yapabildiği kaydedildi. Bu rakamın, taahhüt edilen miktarın yalnızca yüzde 36’sına tekabül ettiği ifade edildi.

Seyahat konusunda da benzer bir tablo çizildi. Raporda, aynı süre zarfında seyahat etmesi beklenen 17 bin yolcudan yalnızca 5 bin 636’sının (yaklaşık yüzde 34) geçiş yapabildiği aktarıldı. Gözlemciler, bu rakamların Gazze’deki abluka politikasının devam ettiğini ve acil insani ihtiyaçlara erişimde sistematik engeller bulunduğunu ortaya koyduğu yorumunda bulunuyor.

Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirme

Analistler, ateşkes anlaşmalarının ihlalinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatıyor. Raporda paylaşılan verilerin, savaşan taraflar arasında ciddi bir asimetri bulunduğunu gösterdiği belirtiliyor. Kaynaklar, insani yardıma erişimin engellenmesinin, Cenevre Sözleşmeleri kapsamında “kolektif cezalandırma” olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yapıyor.

Öte yandan, Batılı bazı diplomatik çevrelerden yapılan açıklamalarda, ateşkesin korunmasının öncelikli olduğu ve tarafların taahhütlerine bağlı kalması gerektiği ifade ediliyor. Buna karşın, raporun ortaya koyduğu ihlal sayısı ve insani kısıtlamaların, bu çağrılar ile saha gerçekliği arasında belirgin bir fark olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.