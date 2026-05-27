Yemen Devrim Lideri Husi'den Kurban Bayramı mesajı: Filistin’e destek İslami bir görev

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Devrim Lideri Husi, mesajında öncelikle Kurban Bayramı’nın manevi boyutlarına dikkat çekti. Bayramın, Müslümanların birliğini simgeleyen hac ibadetiyle iç içe geçtiği ifade edildi. Husi’nin, hac sırasında yapılan şeytan taşlama ritüelini “Şeytan ve dostlarına, başta ABD ve İsrail olmak üzere yeryüzündeki müstekbir ve bozguncu tağuta karşı bir ibra” olarak tanımladığı aktarıldı. Bu yorumun, bayramın sembolik anlamını doğrudan siyasi bir zemine taşıdığı gözlemleniyor.

“Filistin Ümmetin Derin Bir Yarasıdır”

Yemen Devrim Lideri Husi’nin mesajında Filistin meselesine geniş yer ayrıldığı görülüyor. Filistin halkına yönelik uygulamaların “İslam ümmetinin bedeninde derin bir yara” olduğu ifade edildi. Ensarullah liderinin, Müslümanların Filistin konusundaki ihmallerinin, İsrail’in saldırganlığını daha da artırdığı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Siyonistlerin hedefinin “Büyük İsrail” projesi ve Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi olduğu vurgulanırken, bu projenin yalnızca Filistin’i değil, tüm bölge ülkelerini ve halklarını tehdit ettiği belirtildi.

İran Direnişi Övüldü, “İslam Kardeşliği” Vurgusu Yapıldı

Yemen Devrim Lideri Husi’nin mesajında dikkat çeken bir diğer nokta, İran’ın ABD ve İsrail karşısındaki direnişine yönelik takdir ifadeleri oldu. İran’ın gösterdiği direnişin, İslam kardeşliğini güçlendiren ve ümmetin farklı kesimlerinin Siyonist düşmana karşı işbirliğini artıran bir faktör olduğu değerlendirmesi yapıldı. Bu ifadeler, bölgedeki farklı aktörler arasında ideolojik bir yakınlaşmanın sinyalleri olarak yorumlanıyor.

Yemen’in Rolü: “Kutsal Görevden Kaçınılmadı”

Ensarullah lideri, Yemen halkının da bu mücadeledeki konumuna değindi. Yemen halkının, inanç kimliğine yaslanarak cihad bayrağını yükselttiği ve İsrail’in Kuran-ı Kerim’e yönelik saygısızlıkları karşısında sessiz kalmadığı belirtildi. Özellikle Gazze’de yaşanan felaket karşısında Yemen’in kayıtsız kalmadığı, kutsal sorumluluklarından kaçınmadığı ifade edildi. Mesajın sonunda, Yemen halkının Kuran yolunda, inanç kimliğinde ve insan onuruna bağlılığında kararlı olduğu vurgulandı.

Analistlerin Yorumu: “Bölgesel Bir Çağrı”

Bölge uzmanları, Husi’nin bu mesajının yalnızca Yemen içine değil, tüm İslam alemine yönelik bir çağrı olduğu değerlendirmesini yapıyor. Mesajda hac ve kurban gibi evrensel İslami ritüellerin, siyasi bir söylemle yeniden çerçevelendiği gözlemleniyor. Özellikle “Büyük İsrail” tehdidine yapılan vurgunun, bölgedeki Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme süreçlerine dolaylı bir eleştiri olarak okunduğu belirtiliyor.