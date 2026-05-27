ABD-İsrail saldırganlığı hedefine ulaşamadı: Medya savaşı nasıl anlatıyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:El Mayadin’de yayımlanan bir makalede, İsrail’in olası bir ABD-İran anlaşmasını kendi bölgesel konumu açısından doğrudan tehdit olarak gördüğü ifade ediliyor. Yazara göre Tel Aviv yönetimi, Washington ile Tahran arasındaki her yakınlaşmanın Ortadoğu’daki güç dengesini değiştirebileceğine inanıyor. Makalede ayrıca İsrail’in Gazze ve Lübnan’da hiçbir cepheyi kesin olarak kapatamadığı, Hizbullah’ın caydırıcılık denklemini koruduğu kaydediliyor. Ben-Gvir gibi aşırı sağcı figürlerin savaş yanlısı politikaları tetiklediği vurgulanırken, İsrail’in çatışmaları sonlandırmak yerine bir “kriz yönetimi” stratejisi izlediği eleştirisi dile getiriliyor. Makalenin sonunda, bu yaklaşımın İsrail’in siyasi ve ahlaki itibarını dünya kamuoyunda aşındırdığı belirtiliyor.

El Şark el Evsat’taki bir analizde ise tüm siyasi gürültüye rağmen ABD ile İran’ın müzakereleri sürdürmesinin, her iki tarafın da bir anlaşmaya ihtiyaç duyduğunu gösterdiği aktarılıyor. Yazara göre krizin devamı maliyetli olup yeni bir savaş yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Muhtemel bir anlaşmanın 2015 nükleer anlaşmasına benzer şekilde, nükleer dosyaya odaklanacağı tahmin ediliyor. Ancak Trump kampının asgari şartları arasında uranyum zenginleştirmenin durdurulması, stokların yurt dışına çıkarılması, Hürmüz Boğazı’nda serbest geçiş garantisi ve İsrail’e İran’a bağlı güçlere karşı hareket serbestliği tanınması olduğu hatırlatılıyor. Yazarın öngörüsüne göre taraflar öncelikle kapsamlı bir mutabakattan ziyade “gerilimi azaltma” ve krizi yönetme odaklı bir anlaşmaya varabilir.

El Meseera’da yayımlanan bir makalede, İsrail’in Lübnan’daki gerilim tırmanışını Tahran ile Washington arasındaki müzakereleri başarısızlığa uğratmak için araçsallaştırdığı öne sürülüyor. Yazara göre İsrail, bölgeyi sürekli bir erozyon, istikrarsızlık ve güvensizlik halinde tutarak, maliyetli bir büyük savaşa girmeden stratejik hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Makalede, İsrail’in iç krizler, ordudaki yıpranma ve insani/ekonomik kaygılar nedeniyle topyekün savaştan kaçındığı belirtiliyor. Bunun yerine suikastlar, sınırlı saldırılar ve ekonomik baskı yoluyla mukavemet güçlerini aşamalı olarak zayıflatmayı tercih ettiği aktarılıyor. Ancak uzun vadede bu stratejinin ters teptiği, artan baskı ve cinayetlerin halk öfkesini büyüttüğü ve direniş eğilimini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Çin ve Rusya Medyası

Şinhua haber ajansında “ABD-İran anlaşması: Yakın mı yoksa belirsizliklerle mi dolu?” başlıklı bir raporda, tarafların görece bir mutabakata yaklaştığı iddia ediliyor. Rapora göre en önemli kazanım, Hürmüz Boğazı’nda navigasyonun tamamen açılması olup, İran’ın nükleer programı konusunun sonraki müzakerelere ertelendiği ifade ediliyor. Ateşkesin 60 gün süreyle geçici olarak sağlandığı, Hürmüz Boğazı’nın 30 gün içinde kademeli şekilde açılacağı aktarılıyor. Buna karşılık ABD’nin 12 milyar dolarlık İran varlığını serbest bırakacağı ve deniz ablukasını kaldıracağı belirtiliyor. Ancak raporda, İsrail’in anlaşmaya şiddetle karşı çıktığı ve ateşkesi askeri eylemlerle bozabileceği uyarısı yapılıyor. Ayrıca ABD’li analistlerin, bu anlaşmayı Washington’un stratejik bir yenilgisi olarak gördüğü ve askeri hedeflere tam olarak ulaşılamadığı için ortaya çıktığı değerlendirmesi aktarılıyor.

RT Arabic’te “ABD İran’dan korkuyor ve barış peşinde” başlıklı bir haberde, ABD’nin savaşı sürdürme konusunda isteksiz olduğu ve şiddetle bir barış anlaşması aradığı kaydediliyor. Raporda, tarafların Hürmüz Boğazı’nın 60 gün boyunca İran tarafından herhangi bir ücret alınmadan iki yöne açılması, yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesi ve İran petrolünün serbest satışına izin verilmesi konularında mutabık kaldığı ifade ediliyor. Buna karşın, zenginleştirilmiş uranyum stokları ve nükleer programın geleceği konusundaki anlaşmazlığın sürdüğü vurgulanıyor. Netanyahu’nun Trump’ı arayarak şiddetli muhalefetini bildirdiği, buna karşın Trump’ın küresel petrol fiyatlarını düşürme, Dünya Kupası ve ABD’nin 250. kuruluş yıldönümü kutlamalarını sorunsuz geçirme gerekçeleriyle anlaşmayı desteklediği aktarılıyor. Raporda ayrıca ABD kamuoyunun yüzde 70’inden fazlasının savaşın devamına karşı olduğu belirtiliyor.

RT Arabic’in bir diğer analizinde, Netanyahu’nun “Mutlak güvenlik” ve “Ortadoğu’nun çehresini değiştirme” stratejisinin ters teptiği değerlendiriliyor. Rapora göre bu politika İsrail’i Gazze, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran’da eşzamanlı ve yaygın çatışmalara sürükledi. Ne Hamas’ın ne Hizbullah’ın ne de İran’ın nükleer programının durdurulamadığı, aksine İsrail ordusunun ağır bir askeri ve güvenlik erozyonuna uğradığı ifade ediliyor. Ayrıca İsrail’in bugün her zamankinden daha fazla ABD’nin askeri ve siyasi desteğine bağımlı hale geldiği, hatta İran müzakerelerinde Netanyahu’nun Trump tarafından kenara itildiği belirtiliyor. Raporda, ilk kez Amerikan toplumunun önemli bir kesiminin Filistinlilere daha fazla sempati duyduğu ve İsrail’in ABD kamuoyundaki popülaritesinin gözle görülür biçimde azaldığı kaydediliyor.

İsrail Medyası

Jerusalem Post’ta yayımlanan bir haberde, İsrail’in kuzey sınırlarındaki caydırıcılık efsanesini terk etmesi gerektiği çünkü sahadaki gerçekliğin Hizbullah’ın saldırı kabiliyetini ve iradesini koruduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Gazetede, 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesten bu yana Lübnan’da 11 İsrail askerinin öldürüldüğü, bunun ne kuzey cephesinin sakinleştiği ne de Hizbullah’ın geri püskürtüldüğü anlamına geldiği vurgulanıyor. Özellikle “düşük yoğunluklu bir yıpratma savaşı”nın normalleşmesi riskine dikkat çekiliyor. Gazeteye göre İsrail, mevcut durumu uzun süre kaldıramaz; ateşkese rağmen asker kayıpları yaşanıyorsa, bölge savaş sonrası istikrara kavuşmamış, sadece bir sonraki çatışma turunun eşiğine gelinmiş demektir.

Times of Israel’de yer alan bir analizde, İsrail’in savaşı ABD ile birlikte başlattığı ancak bitiş sürecinde fiilen karar alma mekanizmalarının dışında bırakıldığı iddia ediliyor. Netanyahu’nun savaş hedefleri arasında sayılan İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek ve füze cephaneliğini yok etmek gibi hiçbir amaca tam olarak ulaşılamadığı belirtiliyor. İran’ın hâlâ ayakta olduğu, füzelerinin ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının büyük kısmını koruduğu ve Hürmüz Boğazı kontrolünü elinde tuttuğu ifade ediliyor. Trump yönetiminin İran’la belirleyici müzakereleri İsrail’in katılımı olmadan yürüttüğü, hatta Arap liderleriyle yapılan bir videokonferansa Netanyahu’nun davet edilmediği aktarılıyor. Gazetede ayrıca Amerikalıların çoğunluğunun İsrail’e askeri ve ekonomik desteğin devamına karşı olduğu ve İsrail’in savaşı ABD ile başlatmasına rağmen sonunu belirleme yetkisinin büyük ölçüde Washington’a geçtiği değerlendirmesi yapılıyor.

Israel Hayom’daki bir haberde ise ABD yönetimi içinde İran’la müzakerelerin devamı konusunda anlaşmazlıkların arttığı ve üç ana konunun çözümsüz kaldığı kaydediliyor: Varlıkların serbest bırakılması, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum taahhütleri ve nükleer zenginleştirmenin devamı. Haberde İran’ın Katar’daki 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarına erişim talep ettiği ve ödemelerin bir kısmının Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden alınacak geçiş ücretleri yoluyla yapılmasının planlandığı ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklara atıfla Katar’ın son haftalarda müzakerelerde önemli bir rol oynadığı ve Tahran’a önemli mali yardımlarda bulunduğu iddiası aktarılıyor. Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin Doha ziyaretleri, Tahran ile Doha arasındaki ekonomik işbirliğinin derinliğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.