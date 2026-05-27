Ehlader Başkanı Akaras’tan Kurban Bayramı hutbesinde "direniş ve vahdet" vurgusu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde kılınan Kurban Bayramı namazında hutbe irad eden EHLADER Genel Başkanı Kadir Akaras, kurban ibadetinin özündeki "hicret" kavramına dikkat çekerek, "Allahu Ekber" nidasının emperyalizm ve Siyonizme karşı direnişin en büyük silahı olduğunu vurguladı. Akaras, Gazze ve Lübnan'daki direnişi Kerbela mesajıyla birleştirerek ümmete birlik çağrısı yaptı.

Ehlibeyt Alimleri Derneği (EHLADER) Genel Başkanı Kadir Akaras, Kurban Bayramı namazını Kevser Ehlibeyt Mescidi’nde kıldırdı.

Bayram hutbesinde hac ve kurban ibadetinin batıni manalarına değinen Akaras; İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere, direniş cephesinin mücadelesine ve küresel emperyalizme karşı İslami medeniyet inşasının önemine dikkat çekti.

"Kurban, Fani Olan Her Şeyden Allah'a Hicret Etmektir"

Hac ve kurban ibadetlerinin insanın kendi inşa ettiği "dünyevi evden" (hayaller, haksızlıklar ve nefis dünyasından) sıyrılarak Allah'a hicret etmesini simgelediğini belirten Akaras, bu ibadetlerin sadece coğrafi bir yer değiştirmeden ibaret olmadığını ifade etti. Akaras, “Kim kendi evinden çıkar, Allah’a hicret ederse ayetinin sırrınca, ihrama giren insan üzerindeki elbiseden bile soyutlanarak, fani olan her şeyi geride bırakır ve kalıcı olan Allah’a yönelir. Hazreti İbrahim’in eşini ve evladını ıssız bir vadiye bırakması gibi, her hicran ve ayrılık, içinde baki olana kavuşmayı, yani vuslatı barındırır” dedi.

"Allahu Ekber Sadece Bir Slogan Değil, Küresel Güçlere Başkaldırıdır"

Hutbede "Allahu Ekber" kavramının gerçek manasına geniş yer ayıran Akaras, bu ifadenin dünyevi tüm güçlerin, emperyalizmin ve devletlerin sahte kudretlerini reddetmek anlamına geldiğini söyledi. Akaras şunları kaydetti:

“Allahu Ekber, vasfedilmeyecek kadar büyük olan Allah'ın iklimine girmektir. Yoksa bu dünyada birçok güç var, Amerika'nın da gücü var mantığıyla Allah en büyüktür demek eksiktir. Allahu Ekber dediğimizde, diğer hiçbir gücün aslında var olmadığını kabul etmiş oluruz. Allahu Ekber sadece savaşta galip gelince veya mitinglerde atılacak bir slogan değildir; 'Kahrolsun Amerika', 'Kahrolsun İsrail' diyebilmektir.”

Gazze, Lübnan ve Kerbela Mesajı

Akaras, Hz. İbrahim’in evladını kurban etme teslimiyetini, İmam Hüseyin’in Kerbela’daki fedakarlıklarıyla kıyaslayarak günümüzdeki direniş cephesine selam gönderdi. Arefe duasında geçen "Allah'ım İbrahim'e evlat acısı göstermedin" cümlesini hatırlatan Akaras, günümüzde Gazze ve Lübnan'da her gün evlatlarını kaybeden annelerin ve babaların durumuna dikkat çekti:

“Bugün Gazze'de, Lübnan'da akşam evladının yüzüne umutla bakan ebeveynler, sabah uyandıklarında evlatlarının parça parça bedenleriyle karşılaşıyor. Vazifemiz ağır; Kerbela'nın mesajını direniş cephesiyle birleştirip, ümmetin kardeşliği ve insanlığın uyanışı için adım atmalıyız.”

Direniş Şehitlerine Vefa

Küresel emperyalizmin, Siyonizmin cinayetleri ve vahşilikleri karşısında eldeki en büyük silahın inanç olduğunu belirten EHLADER Genel Başkanı, hutbesinin sonunda Aksa Tufanı'ndan bu yana İslam ve insanlık yolunda kurban edilen şehitleri andı. Başta İslam Devrimi’nin şehit rehberi Ayetullah Hamanei olmak üzere, aziz direniş rehberleri Seyyid Hasan Nasrallah, İsmail Haniye, Yahya Sinvar ve tüm şehitlerin ruhuna fatiha ve salavatlar gönderilen hutbede, direniş cephesindeki yaralılara şifa dilendi.

Bayram Namazı Kılındı

Ehlader Genel Başkanı Kadir Akaras’ın imametinde Kurban Bayramı Namazı Ehlibeyt dostlarının yoğun katılımıyla eda edildi. Namazın kılınmasının ardından cemaat bayramlaşma programı gerçekleştirdi.