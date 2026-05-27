Rusya: ABD yükümlülüklerini ihlal etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya’nın Birleşmiş (BM) Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD’nin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Alimov’a vize vermeyi reddetmesine tepki gösterdi. Nebenzya, söz konusu kararın, Washington’un BM’nin merkezi kurumlarına ilişkin anlaşma kapsamındaki yükümlülükleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen oturumda konuşan Nebenzya, “Bunu, Washington’un BM’nin merkezi kurumlarına ilişkin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bu adımı, Güvenlik Konseyi’ne başkanlık eden Çin’e yönelik açık bir saygısızlık olarak görüyoruz” dedi.

BM Güvenlik Konseyi, “BM Şartı’nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM’nin merkezde yer aldığı uluslararası sistemi güçlendirmek” başlıklı oturum için toplandı. Nebenzya, Alimov’a vize verilmemesinin, oturumun gündemiyle de çeliştiğini vurguladı.

Batı’nın Starobelsk’teki koleje düzenlenen saldırıya tepkisi ‘tam bir ahlaki çöküş'

Nebenzya, Starobelsk’teki koleje düzenlenen saldırıya da değinerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği saldırıya Batı’dan gelen tepkileri “çifte standart” olarak nitelendirmenin ötesinde gördüklerini belirterek, “Bu sadece çifte standart değil. Bu ahlaki bir çöküş ve tam bir utançtır” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için girişimlerini sürdüreceğini vurgulayan Nebenzya, “Rusya, suçun tüm koşullarının ortaya çıkarılması ve emir verenler, saldırıya katkıda bulunanlar, silah tedarik edenler, siyasi koruma sağlayanlar ya da trajediye ilişkin bilgileri gizlemeye çalışanlar dahil tüm sorumluların adalete teslim edilmesi için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir” dedi.

Nebenzya ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini dile getirdi. Rus diplomat, “Ukrayna tarafıyla müzakerelere gelince, hiçbir müzakere yok. Kendi koşullarımızı ortaya koyduk, gerçek müzakerelerin neyi içermesi gerektiğini net biçimde ifade ettik. Bu, Kiev’in çaresizce peşinde koştuğu cephe hattının dondurulması değil” değerlendirmesinde bulundu.