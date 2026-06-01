İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında şehit sayısı 3 bin 412'ye yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail işgal ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılardaki şehit ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde Siyonist İsrail saldırılarında 3 bin 412 kişi şehit oldu, 10 bin 269 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, işgalci İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 371 kişinin şehit olduğunu bildirmişti.

İsrail işgal ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.