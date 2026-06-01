Kuveyt: Hava savunma sistemleri devreye girdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kuveyt ordusu, ülke topraklarına yönelik gerçekleştirilen füze ve İHA saldırıları karşısında hava savunma sistemlerini aktif hâle getirdiğini duyurdu. Rejimden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarla etkin şekilde mücadele edildiği ifade ediliyor.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan kendi güvenlik ve sağlıklarını korumak amacıyla yetkililer tarafından yayımlanan talimatlara uymalarının istendiği kaydediliyor. Duyulan patlama seslerinin, hava savunma faaliyetlerinden kaynaklandığı ve bu nedenle endişe edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Gözlemciler tarafından, Kuveyt’in bu hamlesinin bölgede artan gerilimin bir yansıması olduğu ve Körfez ülkelerinin kendi hava sahalarını koruma konusunda daha tedbirli davrandığı değerlendiriliyor. Ancak saldırıların kaynağına ilişkin Kuveyt tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadığı aktarılıyor.

İran’dan ABD saldırısına misilleme

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD ordusunun Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası’nda bulunan bir telekomünikasyon direğine yönelik “saldırganlığına” atıfta bulunulduğu kaydediliyor. Açıklamaya göre, bu saldırının ardından Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri mensuplarının, saldırının başladığı hava üssünü hedef aldığı belirtiliyor.

Açıklamada, “Öngörülen hedeflerin imha edildiği” ifade ediliyor. Bu gelişmenin, daha önce ABD’nin İran’a yönelik olası askerî seçeneklerine karşı Tahran yönetiminin “misilleme hakkını saklı tuttuğu” yönündeki açıklamalarını takip ettiği hatırlatılıyor.

Analistler tarafından, ABD’nin Sirik Adası’ndaki bir telekomünikasyon direğini hedef almasının sembolik bir nitelik taşıyıp taşımadığı veya daha geniş bir operasyonun parçası olup olmadığı sorgulanıyor. Buna karşın, İran’ın bu saldırıya doğrudan bir askerî üssü hedef alarak karşılık vermesinin, iki ülke arasında doğrudan çatışma riskini artırabileceği endişeleri dile getiriliyor.

Bölgesel gözlemciler, Kuveyt hava savunmasının aktifleştirilmesi ile İran-ABD arasındaki bu karşılıklı saldırıların aynı zaman diliminde yaşanmasının, Batı Asya’da kontrolden çıkma potansiyeli taşıyan bir tırmanışa işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor. Ancak şu aşamada, tarafların açıklamalarında doğrudan savaş çağrısından kaçındıkları gözlemleniyor.

Batılı diplomatik kaynaklara göre, ABD yönetiminin İran’ın telekomünikasyon altyapısına yönelik bu tür eylemlerinin “provokasyon” olarak nitelendirilebileceği ifade edilirken, Tahran’ın da “meşru müdafaa” çerçevesinde yanıt verdiği belirtiliyor. Buna karşın, her iki tarafın da büyük bir savaşı tetiklememek için belirli kırmızı çizgilere dikkat ettiği yorumları yapılıyor.