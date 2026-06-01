Devrim Muhafızları’ndan ABD’ye misilleme: Saldırının merkezi imha edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Hürmüzgan eyaletindeki Sirik bölgesinde bulunan bir telekomünikasyon direğine yönelik “saldırganlığına” atıfta bulunulduğu kaydediliyor. Açıklamada, bu saldırının ardından Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri mensuplarının, saldırının başladığı hava üssünü hedef aldığı ve öngörülen hedeflerin imha edildiği belirtiliyor.

Açıklamada ayrıca, Hava-Uzay Kuvvetleri’nin, saldırının tekrarlanması durumunda “tamamen farklı” bir yanıt verileceği yönünde uyarıda bulunduğu ifade ediliyor. Bu uyarıda, sorumluluğun “saldırgan ve çocuk katili ABD rejimine” ait olduğu şeklinde bir değerlendirmeye de yer verildiği aktarılıyor.

Gözlemciler tarafından, bu misillemenin daha önce İranlı yetkililerin “her türlü saldırıya orantılı yanıt verileceği” yönündeki açıklamalarını takip ettiği belirtiliyor. Bölgesel analistlere göre, Sirik’teki telekomünikasyon direğine yönelik ABD saldırısının niteliği ve Devrim Muhafızları’nın buna bir hava üssünü hedef alarak karşılık vermesi, iki taraf arasında kontrollü bir tırmanışın sürdüğü şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan, daha önce Kuveyt ordusunun hava savunma sistemlerini aktifleştirdiği ve bölgede patlama sesleri duyulduğu haberleri de hatırlatılıyor. Bu gelişmelerin eş zamanlı yaşanması, bölgedeki gerilimin yayılma riskini gündeme getirdiği şeklinde değerlendiriliyor.

ABD tarafından konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadığı kaydediliyor. Diplomatik kaynaklar, tarafların doğrudan bir savaşı tetiklememek için belirli kırmızı çizgilere dikkat ettiğini, ancak bu tür karşılıklı saldırıların her an kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunuyor.