İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei'den Minab’daki Şehit Ailelerine Mesaj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İnkılabı Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in özel temsilcisi Hüccetü’l-İslam vel-Müslimin Muhammed Taki Vekilpur’un, Hürmüzgan’ın doğusundaki Minab kentinde bulunan Şecere-i Tayyibe Okulu şehitlerinin ailelerini ziyaret ettiği kaydedildi. Görüşmede, Lider’in şehit ailelerine selam ve mesajının iletildiği, ailelerin sabır, direniş ve fedakârlıklarının takdir edildiği ifade ediliyor.

Şehit ailelerinin, samimi bir ortamda evlatlarının hatıralarını ve ahlaki özelliklerini paylaştığı, aynı zamanda taleplerini ve görüşlerini Lider’in özel temsilcisine ilettiği belirtiliyor. Vekilpur’un, Şecere-i Tayyibe Okulu şehitlerinin anısını yâd ederek, şehit ailelerine saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurguladığı aktarıldı. Açıklamasında, “Bu olayın şehitleri, İran milletinin mazlumiyetinin simgesi ve Hürmüzgan halkının fedakârlık ile direnişinin bir tecellisidir” değerlendirmesinde bulunduğu kaydediliyor.

“Okul, ABD ve İsrail cürümünün belgesi”

Vekilpur’un, Minab’daki Şecere-i Tayyibe Okulu’nu ziyaret ettiği ve burayı “ABD ile Siyonist rejimin cürümünün ana belgesi” olarak tanımladığı bildiriliyor. Temsilcinin şu ifadeleri kullandığı aktarılıyor: “Düşmanlar bilsin ki neyi yıkarlarsa yıksınlar, İran milleti daha güçlü bir iradeyle onu yeniden inşa edecektir.” Bu sözlerin, daha önce benzer saldırılarda bulunan ABD ve İsrail’e yönelik bir uyarı niteliği taşıdığı gözlemleniyor.

Vekilpur’a göre bugün Şecere-i Tayyibe Okulu’nun, direniş ve dik duruşun sembolü haline geldiği, Şelamçe, Talaiye, Feke, Beyrut’un güney banliyösü (Dahiye) ve Yemen gibi bölgeleri hatırlattığı ifade ediliyor. Söz konusu mekânların, milletlerin işgal ve cinayet karşısındaki fedakârlığını, mazlumiyetini ve direnişini anlattığı vurgulanıyor.

Sünni bir şehidin ailesine de ziyaret

Özel temsilcinin Hürmüzgan seyahati kapsamında Sîrîk kentine de gittiği ve Sünni şehit Fureydun Mellahi’nin ailesiyle görüştüğü bildiriliyor. Şehit Mellahi’nin, “Ramazan Savaşı” sırasında balıkçılık faaliyeti yaparken Siyonist rejim ve ABD’ye ait hava araçlarının saldırısına uğradığı ve şehit düştüğü hatırlatılıyor.

Vekilpur’un bu buluşmada da Lider’in selamını ve taziye mesajını ilettiği, ailenin sabır ve metanetini takdir ettiği aktarılıyor. Ayrıca, Şii ve Sünni şehitlerin ülkenin şeref ve güvenliğini savunmadaki birlik oluşturucu rolüne dikkat çekildiği belirtiliyor.

Bölgedeki son gelişmelerle bağlantı

Gözlemciler, bu ziyaretin İran’ın güneyindeki sembol bir okul hedef alındıktan sonra geldiğine ve özellikle Beyrut’un Dahiye bölgesi ile Yemen gibi direniş eksenli coğrafyalara yapılan atıfların dikkat çekici olduğuna işaret ediyor. Lider’in temsilcisinin, “düşmanlar her neyi yıkarsa yeniden inşa edileceği” mesajını, daha önce İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki altyapıyı hedef alan saldırılarıyla ilişkilendiren analistler bulunuyor. Bu yaklaşımın, emperyalist müdahalelere karşı “yıkımın yenilgi değil, yeniden diriliş fırsatı olduğu” tezini pekiştirdiği değerlendiriliyor.