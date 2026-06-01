Devrim Muhafızları'ndan Trump'a füzeli mesaj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran haber ajansı Tesnim’in savunma muhabirliğine dayandırılan bilgilere göre, bugün ABD ordusunun Hürmüzgan eyaletindeki Sîrîk adasında bir telekomünikasyon direğini “saldırgan bir eylem” ile hedef aldığı ifade ediliyor. Bu eylemin ardından Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin, saldırının başlangıç noktası olduğu değerlendirilen hava üssünü hedef aldığı kaydediliyor. Açıklamada, daha önce tahmin edilen hedeflerin imha edildiği sonucuna varıldığı belirtiliyor.

Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan bir bildiride, “saldırgan ABD rejimine” hitaben bir uyarıya yer verildiği görülüyor. Bildiride, saldırının tekrarlanması halinde cevabın “tamamen farklı” olacağı ve sorumluluğun “saldırgan ve çocuk katili ABD rejimine” ait olacağı ifade ediliyor. Gözlemciler, bu dilin iki ülke arasında daha önce benzeri görülmemiş bir doğrudan angajman düzeyine işaret edebileceğini değerlendiriyor.

Bölgedeki askeri kaynaklar, Hürmüz Boğazı’na yakın stratejik bir konumda bulunan Sîrîk adasının telekomünikasyon altyapısı nedeniyle hassas bir nokta olduğunu hatırlatıyor. ABD Merkez Kuvvetleri’nden (CENTCOM) konuya ilişkin henüz bir doğrulama veya yalanlama gelmediği gözlemleniyor. Analistler, bu tür olayların taraflar arasında bir “yanlış hesaplama” riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan ABD’li yetkililerden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce benzer durumlarda Washington yönetiminin, bu tür iddiaları “provokasyon” veya “dezenformasyon” olarak nitelendirme eğiliminde olduğu hatırlatılıyor. Buna karşın, bölgede askeri gerilimin giderek daha düşük eşikli çatışmalara evrildiği yönündeki endişelerin arttığı da aktarılıyor.

Devrim Muhafızları’nın yayımladığı görüntülerin teknik analizine ilişkin bağımsız bir değerlendirme henüz sunulabilmiş değil. Görüntülerde, bir hava üssüne yönelik füze veya insansız hava aracı saldırısına ait olduğu iddia edilen anların yer aldığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür görüntülerin coğrafi konum ve zaman damgası açısından teyit edilmesi gerektiğini vurguluyor.