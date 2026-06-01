İran: Amerika ve İsrail'in eylemlerini birbirinden ayırmıyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran’dan yapılan açıklamalarda, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı bir çözümün ayrılmaz parçası olduğu yinelenirken, bu ateşkesi ihlal eden tek tarafın İsrail olmadığı dile getirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai tarafından yapılan değerlendirmede, “Bu sadece rejim değil, ABD de ateşkes ihlalcisidir” ifadesine yer verildi. Açıklamada, ABD’nin bölgedeki varlığı ve İran’ın ticari deniz taşımacılığına yönelik müdahaleleri “deniz haydutluğu” olarak nitelendirildi. Gözlemciler, bu tanımın ABD’nin bölgedeki askeri angajmanını doğrudan hedef aldığını kaydediyor.

Bekai’nin, İsrail’in ABD desteğiyle son 80 gündür bölge ülkelerine karşı bir savaş yürüttüğünü belirttiği aktarıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ise bu süreçte “sadece seyirci” kaldığı eleştirisi yapıldı. Kaynaklar, bu durumun uluslararası sistemin işlevsizliğini yeniden gündeme getirdiğini ifade ediyor.

Nükleer dosyada ‘bildiğimizi yaparız’ mesajı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın uranyum stokunun ülkeden çıkarılmasına yönelik iddialarına ilişkin Bekai’nin, “Nükleer konularda gerektiğinde ne yapacağımızı biz biliriz” yanıtını verdiği kaydedildi. Sözcü, mevcut aşamada odağın savaşı sona erdirmek olduğunu vurguladı.

Analistler, Trump yönetiminin bu tür çıkışlarının “emperyalist bir ültimatom” niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. Aynı kaynaklar, Washington’ın İran’ın %60 seviyesindeki zenginleştirmesini tehdit olarak tanımlarken, İsrail’in denetimsiz nükleer cephaneliğini (tahminen 90 ila 400 savaş başlığı) görmezden geldiği çifte standardı hatırlatıyor.

Diplomasi gücün yerini tutmaz, güvensizlik ortamı sürüyor

Bekai’nin, ABD ile müzakerelerin “derin bir güvensizlik ortamında” yürütüldüğünü itiraf ettiği belirtildi. Sözcünün, “Diplomasi gücün alternatifi değildir” çıkışı, müzakerelerin sınırlarını çizmesi açısından değerlendiriliyor. ABD’li yetkililerin çelişkili açıklamalarının süreci uzattığı ifade edilirken, bu belirsizlikte İsrail’in “yıkıcı faktör” olarak rol oynadığı aktarılıyor. Tahran yönetiminin, “ABD ile rejimi birbirinden ayrı düşünemeyiz” tespitiyle bölgedeki her türlü gerilimin arkasında ABD’nin olduğu tezi tekrarlanıyor.

Avrupa Birliği’nin İran’a yönelik suçlamaları ise “ikiyüzlülük” olarak nitelendirildi. Bekai’nin, “ABD’nin İran’a açık saldırısını görmezden gelip, İran kendini savunduğunda suçlayamazsınız” dediği kaydediliyor. Bu yaklaşımın, AB’nin egemenlik ve uluslararası hukuk konusundaki söylemiyle çeliştiği gözlemleniyor.

Lübnan ve Gazze: ‘Gösteriş heyeti’ başarısız oldu

Trump’ın Gazze için oluşturduğu sözde “barış heyeti” de eleştirilerin hedefinde. Bekai’nin, bu yapının başından itibaren “baskı ve gözdağı ile dayatıldığı” ve “Filistin’deki soykırıma perde olmaktan öteye gidemediği” aktarıldı. Kısa sürede başarısızlığa mahkûm olduğu ifade edilen bu girişimin, BM Güvenlik Konseyi’ni devre dışı bırakma riski taşıdığı da hatırlatıldı.

Lübnan’daki ateşkes ihlallerine ilişkin ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) açıklamalarına da tepki gösterildi. Tahran yönetiminin, bu ihlallerin ABD’nin kötü niyetini ortaya koyduğunu ve İran’ı meşru müdafaaya yetkili kıldığını belirttiği ifade ediliyor. Pakistan’ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerin ise savaşın sonlandırılması odağında sürdüğü, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin Katar ziyaretinde bu konuların ele alındığı kaydedildi.