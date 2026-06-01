Trump'ın yeni iddiası: Anlaşma bizimle hareket edenler için faydalı olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımda, İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulunduğu aktarılıyor.

Trump’ın paylaşımlarında, “İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak” ifadesine yer verdiği belirtiliyor.

Aynı paylaşımlarda Trump’ın, Demokratlar ile bazı Cumhuriyetçilerin sürece ilişkin sürekli eleştirilerde bulunduğunu belirttiği, kendisinden kimi zaman daha hızlı kimi zaman ise daha yavaş hareket etmesinin beklendiğini söylediği kaydediliyor. Trump’ın, bu tür taleplerin ve yorumların görevini zorlaştırdığına dikkat çektiği, ancak “her şeyin yoluna gireceğini” savunduğu aktarılıyor.

CNN’in iddialarına yanıt

Trump’ın bir başka paylaşımında ise, CNN televizyon kanalının İran’a sunulan anlaşma taslağında nükleer meselelerin yer almadığı yönündeki iddialarını reddettiği görülüyor. Trump’a göre, taslak metinde “İran’ın nükleer silaha sahip olmayacağı açık şekilde belirtiliyor.”

Trump’ın, anlaşma taslağının nükleer konunun farklı boyutlarını “son derece güçlü ve ayrıntılı biçimde ele aldığını” ve metnin “önemli bir kısmının bu konuya ayrıldığını” kaydettiği ifade ediliyor.

Gözlemcilerin değerlendirmeleri

Bazı gözlemciler tarafından, Trump’ın bu açıklamalarının daha önce İranlı yetkililerin “mevcut aşamada nükleer ayrıntıların konuşulmadığı” yönündeki açıklamalarıyla çeliştiği belirtiliyor. Analistlere göre, taraflar arasında anlaşmanın kapsamına ilişkin algı farkının sürdüğü ve bu durumun müzakere sürecini zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Trump’ın hem Demokratları hem de bazı Cumhuriyetçileri eleştirmesi, anlaşma sürecinin ABD iç siyasetinde de tartışmalı bir konu olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlanıyor. Bazı siyasi gözlemciler, Trump’ın “kendisinden bazen daha hızlı bazen daha yavaş hareket etmesinin beklendiği” yönündeki sözlerini, muhaliflerin sürece müdahalesine bir tepki olarak değerlendiriyor.

Daha önce İranlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Trump ve ABD medyasının nükleer konulara ilişkin iddialarının “temelsiz” olduğunun vurgulandığı hatırlatılıyor. Ayrıca, ABD’nin geçmişteki anlaşmalardan tek taraflı çekilme tecrübesinin, Tahran yönetimi nezdinde güven bunalımı yarattığı gözlemleniyor.