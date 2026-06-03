Şehit İmam Hamanei'nin cenaze töreni hakkında İran'dan ilk resmi açıklama geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevkilizade, Şehit İmam Ayetullah Hamanei'nin naaşının uğurlanması, cenaze töreni ve defin işlemlerine ilişkin planlamaların son aşamaya geldiğini duyurdu. Tevkili-zade’nin, bu kapsamda ülke genelindeki kurumlar ve belediyelerle koordineli şekilde büyük ölçekli hazırlıkların yürütüldüğünü söylediği aktarılıyor.

Törenin Kapsamı ve Süresi

Tevkilizade'nin yaptığı açıklamada, “Şehit İmam”ın naaşı için üç gün sürecek bir uğurlama programı ve Tahran’da en az 24 saat devam etmesi beklenen bir cenaze töreni öngörüldüğü ifade ediliyor. Merasimlerin düzenleneceği yer konusunda ise henüz netleşme sağlanmadığı; Tahran Musalla Meydanı ile İmam Humeyni Türbesi arasında bir seçim yapılacağı ve nihai kararın bugün (Salı) açıklanacağı belirtiliyor.

Tahran’daki törenin ardından naaşın önce Kum kentine, daha sonra ise Meşhed’e nakledileceği kaydediliyor. Defin yeri olarak İmam Ali bin Musa er-Rıza’nın (a.s) Meşhed’deki mübarek türbesinin belirlendiği aktarılıyor.

Yabancı Katılım Beklentisi

Yetkili, cenaze törenlerinin en yoğun aşamasının Meşhed’de yaşanmasının beklendiğini ifade ediyor. Tevkilizade'nin, Meşhed’in coğrafi konumu nedeniyle özellikle Pakistan, Afganistan, Hindistan, Bangladeş ve Keşmir bölgesinden çok sayıda yabancı ziyaretçinin katılacağı öngörüsünde bulunduğu aktarılıyor. Bu doğrultuda, Meşhed’deki birimlerinin, defin töreni ve konaklama için özel önlemler aldığı, ayrıntıların yakın zamanda duyurulacağı bildiriliyor.

Çevre Kentler Devreye Giriyor

Tevkilizade ayrıca, cenaze törenleri nedeniyle başkentte beklenen yüksek yoğunluğa dikkat çekiyor. Açıklamada, İran’ın farklı şehirlerinden Tahran’a akın edecek ziyaretçilerin gece konaklamaları için başkentin çevresindeki illerin de görevlendirildiği ifade ediliyor. Bu kapsamda, batı ve güneyde Kum, Karac, Kazvin, Save; doğuda ise Simnan, Germsar ve Veramin kentlerinin, başkente ulaşan ziyaretçilere bir gece ev sahipliği yapacağı kaydediliyor. Bu düzenlemenin, cenaze alayının düzenli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.