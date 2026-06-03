OECD’den Hürmüz Uyarısı: İran Gerilimi İngiltere’de Dizel Tedarikini Vurabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- OECD tarafından yapılan değerlendirmede, Orta Doğu’da İran merkezli bir çatışma ihtimalinin küresel enerji tedarik zincirlerini ciddi şekilde etkileyebileceği belirtildi. Raporda, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek kesintilerin özellikle Avrupa ülkelerinde yakıt arzı üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Kuruluşa göre İngiltere, dizel yakıt konusunda dış tedarike yüksek derecede bağımlı olması nedeniyle olası bir kesintiden en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında yer alıyor. OECD, kırsal bölgelerde tarım, taşımacılık ve ısınma gibi alanlarda dizel kullanımının yaygın olması nedeniyle bu bölgelerde tedarik sıkıntısının daha belirgin hissedilebileceğini vurguladı.

Enerji piyasası uzmanları da Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek herhangi bir aksamanın küresel petrol ve yakıt fiyatlarında hızlı yükselişe yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum, özellikle ithalata bağımlı ülkelerde kısa sürede yakıt maliyetlerinin artmasına ve arz baskısına neden olabilir.

OECD, hükümetlere stratejik yakıt rezervlerini gözden geçirme, alternatif tedarik yollarını güçlendirme ve enerji güvenliğine yönelik acil planları güncelleme çağrısında bulundu.