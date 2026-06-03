Hürmüz Uyarıları Görmezden Gelindi İddiası: Washington Savaş Senaryosuna Hazırlıksız mı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenlik değerlendirmelerinde yer alan analizlere göre, İran’ın son yıllarda Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ve yaptığı stratejik uyarılar Washington tarafından yeterince ciddiye alınmadı. Uzmanlar, bu durumun ABD’nin olası bir çatışma senaryosuna hazırlık düzeyini zayıflatmış olabileceğini ifade ediyor.

Analizlerde, İran’ın özellikle deniz kuvvetleri, kıyı savunma sistemleri ve insansız hava araçları üzerinden Hürmüz Boğazı’nda caydırıcılık mesajı verdiği belirtiliyor. Ancak bu sinyallerin Trump yönetimi döneminde stratejik değerlendirmelerde yeterince ağırlık kazanmadığı iddia ediliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek askeri gerilimler yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

Uzmanlar, Washington’un olası kriz senaryolarına karşı deniz güvenliği, enerji akışı ve müttefik koordinasyonu konusunda daha kapsamlı planlar geliştirmesi gerektiğini belirtiyor. Konuya ilişkin resmi makamlar ise söz konusu iddialara dair doğrudan bir değerlendirme yapmış değil.