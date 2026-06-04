Trump'ın son iddiası: Anlaşma çok yakın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlenen bir kararname imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladığı açıklamalarda bulundu. İran’la müzakerelerin devam ettiğine işaret eden Trump’ın, “Müzakerelerin çok çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer (anlaşma) olursa, olmayabilir de, ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir” şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Trump’ın, İran’ın anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceğini ve edinmeyeceğini kabul etmiş olacağını vurguladığı, Tahran yönetiminin bu kabulü yapmaya “çok yakın” olduğunu söylediği belirtildi. “Teorik olarak bir anlaşmayı imzalamaya çok yakın sayılırlar. Aslında onlarla çok iyi anlaşıyoruz” diyen Trump’ın, müzakere sürecinin olumlu sonuçlanmasından ümitli olduğunun altını çizdiği kaydedildi.

Öte yandan Trump, İran’da gömülü halde bulunduğu bildirilen nükleer kalıntıların ne şekilde çıkarılacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, “Biz bunu yapmak istiyoruz, onlar zaman zaman bu konuda fikir değiştiriyor. Ancak bu işler bittiğinde gidip o materyali alacak ve yok edeceğiz” iddialarını kullandı. Siyasi gözlemciler, bu ifadelerin bir devletin egemenlik sahasındaki malzemelere doğrudan müdahale öngördüğünü ve “emperyalist dayatma” olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Aynı kaynaklar, nükleer kalıntıların varlığının dahi bağımsız doğrulama mekanizmalarıyla teyit edilmediğine dikkat çekiyor.

İsrail-Hizbullah ve “kontrol” iddiası

Trump’ın, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde ise süreci “kontrol altına aldığı” ve İran’la müzakere sürecinin devam ettiği mesajını verdiği aktarıldı. Hizbullah yetkilileri ile yaptıkları görüşmelere atıfta bulunan Trump’ın, “Aslında Hizbullah ile ilk kez görüştük. Dün, (İsrail’e) ateş açmayacaklarını kabul ettiler, İsrail de onlara ateş açmayacak” dediği belirtildi.

Trump’ın, katil Netanyahu için “iyi bir ortak” tanımlamasını kullandığı, “İsrail’in bize ihtiyacı vardı. Biz olmasak yaptıkları şeyleri yapamazlardı, hatta yanına bile yaklaşamazlardı. Bize ihtiyaçları vardı ve biz de onlara yardım ettik” şeklinde konuştuğu kaydedildi. Eleştirmenler, bu sözlerin ABD’nin bölgedeki vekalet savaşlarındaki doğrudan rolünü üstlenen bir itiraf olarak yorumlandığını ve İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının durdurulmasından ziyade koşullandırıldığı izlenimini verdiğini ifade ediyor.

Hürmüz Boğazı ve Kuveyt değerlendirmesi

Trump’ın ayrıca, İran’la anlaşma sağlanır sağlanmaz Hürmüz Boğazı’nın açılacağını vurguladığı ve bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını belirttiği aktarıldı. Boğazın sadece bazı yerlerinde deniz mayınlarının kaldığını ve bunların da hızla temizlenebileceğini savunan Trump, “İran’la anlaşma olur olmaz Hürmüz Boğazı derhal açılacaktır” dedi. Enerji piyasası analistleri, bu açıklamaların ABD’nin uluslararası su yolunun güvenliği üzerinde tek taraflı bir kontrol kurma iddiası olduğunu ve İran’ın egemenlik haklarını hiçe saydığı gerekçesiyle tepki toplayabileceğini kaydediyor.

Trump’a İran’ın Kuveyt’e yönelik saldırıları konusundaki fikrinin sorulması üzerine, “Her şeyin bir sebebi vardır, biz onlara oldukça sert vurduk, onlar biraz kışkırtılmıştı, dolayısıyla karşılık veriyorlardı” değerlendirmesini yaptığı ifade edildi. Bölge uzmanları, bu sözlerin ABD’nin kendi askeri eylemlerini “kışkırtma” olarak meşrulaştırırken, İran’ın yanıtını saldırı olarak çerçeveleyen bir çifte standarda işaret ettiğini belirtiyor.