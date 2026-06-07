Çin’den Gökyüzüne Dev Yatırım: Dünyanın En Büyük Astronomi Merkezi Çinghay’da Kurulacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin, uzay ve astronomi alanındaki iddiasını yeni bir projeyle bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Çinli yetkililer, ülkenin kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde yer alan Sayşıtın Dağı’nın zirvesine dünyanın en büyük astronomi merkezinin kurulmasının planlandığını açıkladı.

Yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğiyle bilinen bölgenin, gözlem faaliyetleri için elverişli koşullar sunduğu belirtiliyor. Proje kapsamında gelişmiş optik teleskoplar, radyo teleskop sistemleri ve derin uzay gözlem altyapısının aynı kompleks içinde toplanması öngörülüyor.

Çinli bilim insanları, merkezin tamamlanmasıyla birlikte kara delikler, karanlık madde ve uzak galaksilere ilişkin araştırmalarda önemli veriler elde edilmesini bekliyor. Ayrıca, Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin incelenmesi ve kozmik radyasyon ölçümleri de öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

Uzmanlar, Çinghay’ın coğrafi konumunun ve kuru ikliminin uzun süreli ve yüksek hassasiyetli gözlemler için avantaj sağladığını belirtiyor. Bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği, atmosferik bozulmaların azaltılmasına katkı sunuyor.

Pekin yönetimi son yıllarda uzay programına büyük kaynak ayırarak Ay görevleri, Mars keşifleri ve uzay istasyonu projeleriyle dikkat çekmişti. Planlanan astronomi merkezinin de bu stratejik vizyonun bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle Çin’in küresel astronomi araştırmalarında daha güçlü bir konum elde etmesi ve uluslararası bilimsel iş birliklerinde etkisini artırması bekleniyor.