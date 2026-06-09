Iraklı Direniş Gruplarından Uyarı: “ABD Çatışmaya Girerse Üsler Hedef Olur”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile İsrail arasındaki tansiyon yeniden yükselirken, bölgedeki dengeleri etkileyebilecek bir açıklama Irak’taki direniş gruplarından geldi. Grup temsilcileri, Washington’un İran‑İsrail gerilimine doğrudan dahil olması halinde Irak’taki Amerikan üsleri ve ABD’ye ait diğer tesislerin hedef alınabileceğini belirtti.

Yerel kaynaklar, bu uyarının hem Bağdat’taki siyasi çevrelerde hem de Washington’da dikkatle not edildiğini aktarıyor. Direniş grupları, son açıklamalarında “Irak’ın tarafsızlığının dış müdahalelerle zedelenmesine izin verilmeyeceğini” savunarak, ülkeye yönelik herhangi bir dış askeri baskının karşılık bulacağını ifade etti.

Irak hükümeti ise uzun süredir, bölgesel çatışmaların ülke topraklarına taşınmaması için uluslararası aktörlere itidal çağrısı yapıyor. Yetkililer, İran‑İsrail geriliminin Irak’a sıçramasının hem güvenlik hem de ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgedeki mevcut tablo, özellikle koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu üslerin güvenliğinin yeniden tartışma konusu olmasına yol açtı. Güvenlik kaynakları, tarafların söylemlerindeki sertleşmenin sahada yeni tehdit algıları yaratabileceğini belirtiyor.

Önümüzdeki dönemde Washington ve Bağdat arasında yoğun diplomatik temasların devam etmesi beklenirken, Irak’ın bölgesel gerilimin dışında kalma arayışının ne ölçüde başarılı olacağı merak ediliyor.