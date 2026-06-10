ABD Kongresi Epstein Dosyasını Açıyor: Gözler Bill Gates'e Çevrildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de Jeffrey Epstein dosyası yeniden siyasi ve hukuki gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Kongre’de başlatılan inceleme süreci, yalnızca Epstein’ın kurduğu ilişki ağını değil, aynı zamanda dosyanın geçmişte soruşturma ve yargı makamları tarafından nasıl ele alındığını da mercek altına alıyor.

Kongre kaynaklı değerlendirmelerde, dosyanın yıllar boyunca kamuoyunda yarattığı soru işaretlerinin artık daha kapsamlı biçimde ele alınmasının beklendiği belirtiliyor. Özellikle Epstein’la bağlantılı çevreler, finansal ilişkiler, toplantılar ve nüfuz ağına ilişkin başlıkların yeniden gündeme taşınması, Washington’da dikkatleri daha önce adı bu dosya etrafında anılmış kişilere çevirmiş durumda.

Bu çerçevede kamuoyunun yakından izlediği isimlerden biri de Bill Gates. Gates’in geçmişte Epstein’la ilişkisine dair Amerikan basınında yer alan haberler uzun süredir tartışma konusu olurken, Kongre’deki sürecin bu temasların niteliğine ilişkin soruları yeniden canlandırdığı belirtiliyor. Washington kulislerinde, kamuoyu baskısının artmasıyla birlikte bazı isimlerin geçmiş ilişkilerine dair daha açık açıklamalar yapmak zorunda kalabileceği konuşuluyor.

Kongre’nin odaklandığı bir diğer başlık ise dosyanın ele alınış biçimi. Epstein hakkındaki süreçte hangi kurumların ne ölçüde devrede olduğu, hangi bağlantıların yeterince araştırılıp araştırılmadığı ve olası ihmal iddialarının nasıl değerlendirildiği, incelemenin temel eksenleri arasında gösteriliyor. Bu durum, dosyanın yalnızca ceza hukuku boyutuyla değil, siyasi nüfuz ve kurumsal denetim açısından da yeniden tartışılmasına yol açıyor.

Amerikan kamuoyunda dosyanın yeniden açılması, yalnızca geçmişin karanlık noktalarını aydınlatma girişimi olarak değil, aynı zamanda güçlü çevrelerle ilişkili isimlerin hesap verebilirliği açısından da kritik bir test olarak görülüyor. Kongre’nin önümüzdeki dönemde atacağı adımların, dosyada adı geçen çevreler üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor.