Foreign Policy: İran Savaşı ABD’nin Küresel Güç Sınırlarını Yeniden Gündeme Taşıdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Foreign Policy dergisinde yayımlanan son analiz, İran’la tırmanan savaşın etkilerinin bölgesel sınırları aştığını ve ABD’nin küresel stratejik konumuna dair daha geniş bir tartışmayı tetiklediğini ortaya koydu. Analizde, Washington’un Ortadoğu’da artan askeri angajmanının, yalnızca sahadaki güç dengelerini değil, aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerindeki yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini de yeniden tartışmalı hale getirdiği belirtildi.

Değerlendirmede, İran’la yaşanan çatışmanın ABD için klasik bir bölgesel kriz olmanın ötesine geçtiği ifade edildi. Özellikle askeri kaynakların dağılımı, hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması, deniz gücünün farklı kriz alanları arasında paylaştırılması ve uzun süreli operasyonların maliyeti gibi başlıkların, Amerikan savunma planlamasında yeni baskılar yarattığına dikkat çekildi.

Analize göre, Washington’un aynı anda Avrupa, Hint-Pasifik ve Ortadoğu’da etkili caydırıcılık üretme iddiası, İran savaşıyla birlikte daha sert bir sınavdan geçiyor. ABD’nin bir yandan Çin’le rekabeti stratejik öncelik olarak tanımlarken, diğer yandan Ortadoğu’da yeni ve maliyetli bir güvenlik sarmalına çekilmesinin, küresel önceliklerde dağılma riski doğurduğu vurgulandı.

Foreign Policy’deki değerlendirmede, bu savaşın yalnızca askeri kapasite tartışmasıyla sınırlı olmadığı da belirtildi. Washington’un müttefiklerine verdiği güvence, krizlere müdahale eşiği, caydırıcılık söyleminin inandırıcılığı ve iç kamuoyunun yeni dış müdahalelere yaklaşımı da yeniden sorgulanan başlıklar arasında sıralandı. Özellikle uzun sürecek bir çatışmanın, ABD içinde siyasi destek ve stratejik sürdürülebilirlik bakımından yeni kırılmalar yaratabileceği ifade edildi.

Analizde öne çıkan bir diğer nokta ise İran dosyasının, ABD’nin son yıllarda benimsediği “önceliklendirilmiş güç kullanımı” yaklaşımını zorlaması oldu. Washington’un aynı anda hem büyük güç rekabetine odaklanıp hem de Ortadoğu’da yeni bir yüksek yoğunluklu çatışmayı yönetmesinin giderek daha maliyetli hale geldiği kaydedildi.

Foreign Policy’nin değerlendirmesi, İran’la savaşın sonucundan bağımsız olarak ABD açısından kalıcı etkiler bırakacağı görüşüne dayanıyor. Buna göre mesele yalnızca Ortadoğu’daki bir çatışmanın seyri değil; ABD’nin küresel liderlik iddiasını hangi askeri, siyasi ve ekonomik sınırlar içinde sürdürebileceği sorusu. Bu nedenle İran savaşı, Washington için sadece bir dış politika krizi değil, aynı zamanda küresel güç mimarisinin dayanıklılığını test eden stratejik bir eşik olarak görülüyor.