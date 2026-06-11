İran'dan Hürmüz açıklaması: Boğaz her türlü geçişe kapatıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hatemu’l Enbiya Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güvenlik durumuna ilişkin önemli bir karar duyuruldu. Bildiride, “Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Bu uyarının hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan ikinci bir açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki geminin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, hangi bayrağı taşıdıkları belirtilmeyen gemilere ilişkin ayrıntı paylaşılmadığı kaydediliyor.

ABD saldırıları ve boğazın kapatılması arasındaki bağlantı

Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran’daki çok sayıda hedefe yönelik “meşru müdafaa” saldırıları başlatıldığı duyurulmuştu. Bu saldırılarda İran’ın güneyindeki bölgelerin hedef alındığı aktarılıyor. Hatemu’l Enbiya Karargahı’nın boğazı kapatma kararının, söz konusu ABD saldırılarına doğrudan bir yanıt olarak okunduğu belirtiliyor.

Analistler, ABD’nin “meşru müdafaa” gerekçesiyle düzenlediği hava saldırılarının, İran’ı en stratejik hamlesini yapmaya ittiğini ifade ediyor. Hürmüz Boğazı’ndan günlük olarak geçen yaklaşık 20 milyon varil ham petrolün (küresel deniz yoluyla taşınan petrolün üçte biri) bu kararla birlikte risk altına girdiği hesaplanıyor.

“Yasa dışı geçiş” tanımı ve uluslararası hukuk

İran’ın, boğazdan geçmeye çalışan iki gemiyi vurma gerekçesi olarak “yasa dışı yol” ifadesini kullanması dikkat çekiyor. Gözlemciler, bu tanımın uluslararası hukukta net bir karşılığı olmadığını belirtirken, aynı gözlemciler ABD’nin de kendi ilan ettiği yaptırımları ihlal eden gemilere yönelik müdahalelerini benzer bir mantıkla meşrulaştırdığını hatırlatıyor.

Eleştirmenlerin belirttiğine göre, burada yine bir çifte standart söz konusu: ABD, İran petrollerinin taşınmasını engellemek için uluslararası sularda gemileri durdurma yetkisini kendinde görürken, İran’ın kendi karasularında ve stratejik bir boğazda benzer bir uygulama yapması “uluslararası su yollarının güvenliğine tehdit” olarak sunuluyor.

Batılı diplomatların “yayılmayı önleme” söylemi ve tutarsızlık

Batılı diplomatik kaynaklardan daha önce sıkça dile getirilen “İran’ın bölgesel yayılmacılığının önlenmesi gerektiği” yönündeki söylem, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla birlikte yeni bir anlam kazanıyor. Buna karşın, aynı diplomatik çevrelerin ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını “meşru müdafaa” olarak tanımlamasına sessiz kaldığı gözlemleniyor.

Analistler, bu durumu “yayılmacılık” kavramının yalnızca ABD’nin hedef aldığı ülkeler için kullanılan esnek bir etiket olduğu şeklinde yorumluyor. Örneğin ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını “yayılmacılık” olarak tanımlarken, kendi donanmasının aynı boğazda sürekli askeri varlık bulundurmasını “uluslararası sularda seyir özgürlüğünün korunması” olarak sunduğu belirtiliyor.

İran’ın kazanımları: Stratejik caydırıcılık

Tüm bu gelişmeler ışığında, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak küresel enerji piyasalarını rehin alabilecek kapasiteye sahip olduğunu bir kez daha gösterdiği ifade ediliyor. Savunma analistleri, bu hamlenin İran’ın yıllardır süren yaptırım ve askeri tehditlere rağmen caydırıcılığını artırdığını kanıtladığını belirtiyor.

Daha önce ABD ve İsrail tarafından “krize sürüklenmiş bir ülke” olarak resmedilen İran’ın, Hürmüz Boğazı gibi küresel bir darboğaz üzerinde fiili kontrol sahibi olması, Tahran yönetiminin elini müzakere masasında güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, ABD’nin “maksimum baskı” politikası, İran’ı zayıflatmak bir yana, bu tür asimetrik caydırıcılık araçlarını geliştirmeye itmiş durumda.