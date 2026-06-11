Gazze Savaşının Gölgesi İsrail’de Derinleşiyor: Travma Vakaları ve Madde Kullanımı Alarm Veriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze savaşının sahadaki yıkımı sürerken, çatışmanın İsrail toplumunda açtığı psikolojik yaralar da giderek daha görünür hale geliyor. İsrail basınında yer alan değerlendirmelere göre, savaşın ardından travma sonrası stres bozukluğu, ağır anksiyete, uyku bozukluğu ve depresyon vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Bu tabloya eşlik eden en dikkat çekici gelişmelerden biri ise psikoaktif madde kullanımındaki yükseliş.

Özellikle çatışma bölgelerinde görev yapan ve sonrasında sivil hayata dönen askerler arasında, psikolojik baskıyı hafifletmek amacıyla farklı türde maddelere yönelimin arttığı ifade ediliyor. Uzmanlar, savaşın etkilerinin yalnızca cephede değil, eve döndükten sonra da devam ettiğini; birçok askerin yaşadığı ağır deneyimleri bastırmak için ilaç ve madde kullanımına başvurduğunu belirtiyor.

İsrail’de bazı sağlık merkezleri ile rehabilitasyon programlarının kapasitesinin zorlandığı, bu nedenle binlerce askerin madde temelli destek ve tedavi süreçlerine alındığı aktarılıyor. Bu tedaviler arasında kontrollü ilaç destekli programların yanı sıra, travma odaklı psikiyatrik müdahalelerin de yer aldığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre yaşanan artış, yalnızca bireysel sağlık sorunu değil, aynı zamanda toplumsal bir güvenlik ve refah meselesine dönüşme potansiyeli taşıyor. Özellikle savaşın uzaması, yedek askerlerin tekrar tekrar göreve çağrılması ve ailelerin sürekli kaygı altında yaşaması, ruh sağlığı üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

İsrail kamuoyunda ise hükümetin savaş sonrası psikolojik destek mekanizmalarını yeterince hızlı ve kapsamlı biçimde devreye sokamadığı yönünde eleştiriler yükseliyor. Muhalefet çevreleri, cepheden dönen askerlerin yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da ciddi bir rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

Gazze savaşının ardından ortaya çıkan bu tablo, çatışmaların etkisinin yalnızca askeri bilanço ile sınırlı kalmadığını bir kez daha gösteriyor. Sahadaki çatışma sona erse bile, savaşın toplumların zihinlerinde ve gündelik hayatında uzun süre yaşamaya devam edeceği değerlendiriliyor.