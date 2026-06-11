Yemen: Körfez rejimleri Siyonist projenin aracı haline geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah Hareketi’ne bağlı el-Mesire televizyonuna konuşan Yemen Hükümet İşleri Başbakanı Muhammed Ahmed Miftah, ülkesinin 12 yılı aşkın süredir işgalciler ve kibirlilerle mücadele ettiğini hatırlattı. Son dönemde Lübnan’a destek amacıyla düzenlenen operasyonların, ABD-Siyonist eksenine karşı süregelen bu mücadelenin bir parçası olduğu ifade edildi.

Miftah’a göre, önümüzdeki aşamada odak noktası, Yemen, İran ve diğer direniş grupları üzerinde kurulan kuşatmayı kırmaktan oluşuyor. Bu kuşatmanın, Batı ve ABD’nin kendi hegemonyalarını dayatma, Siyonistlerin ise İslam ümmetinin halkları ve kaynakları üzerinde egemenlik kurma çabalarının bir parçası olarak uygulandığı belirtiliyor.

Siyonist projenin hedefindeki ülkeler

Miftah’ın, Siyonist projenin yalnızca direniş ekseni ülkelerini değil, bölgedeki birçok ülkeyi hedef aldığını söylediği aktarılıyor. Mevcut delillere göre, İran’dan sonraki hedefin Pakistan olduğu, ardından Mısır, Türkiye ve Cezayir gibi ülkelerin geleceği ileri sürülüyor.

Bu bağlamda Miftah’ın, ABD ile yapılacak hiçbir anlaşmanın kalıcı istikrar sağlayamayacağını çünkü ABD’nin yalnızca Siyonist rejimin çıkarlarını gözettiğini belirttiği kaydedildi. Siyonist rejimin de projesini bölgede siyasi, askeri, ekonomik ve güvenlik araçlarıyla dayatmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Körfez ülkelerinin “projeye entegrasyonu” eleştirisi

Miftah, bazı Arap rejimlerinin “hain” tutumlarına dikkat çekerek, özellikle Basra Körfezi’ndeki bazı ülkelerin kendilerini tamamen ABD-Siyonist projesine entegre ettiğini öne sürdü. Bu ülkelerin, siyasi, medya, güvenlik ve askeri düzeylerde bu projenin bir aracı olarak hareket ettikleri belirtiliyor.

Gözlemciler, bu eleştirinin Yemen ile Körfez ülkeleri arasında yıllardır süren siyasi ve askeri gerilim bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2015’ten bu yana Yemen’e yönelik askeri müdahalesi, Ensarullah hareketi tarafından bir “abluka ve saldırı” olarak nitelendiriliyor.

Yemen’in abluka ve deniz operasyonları

Muhammed Ahmed Miftah, Yemen halkının yıllardır abluka ve saldırı altında yaşadığını ve ülkede genel olarak savaş durumunun devam ettiğini belirtti. Bu savaşın Yemen’e dayatıldığı ve dolayısıyla bazı çevrelerin “Yemen gerginliği başlatan taraftır” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor.

Miftah’ın, mevcut mücadeledeki hedeflerinin ablukayı kırmak ve bölgedeki ABD-Siyonist hegemonyasına son vermek olduğunu söylediği aktarılıyor. Günümüzde düşmanın ablukasının siyasi ve ekonomik alanların ötesine geçtiği ve bitmeyen bir çatışmanın parçası haline geldiği belirtiliyor.

Silahlı kuvvetlerin açıklamasında da yer aldığı gibi, Yemen’in operasyonlarının ablukayı kırmak için yeni bir aşamaya girdiği ve askeri denklemin bu hedefe ulaşmak için kullanılan araçlardan biri haline geldiği kaydediliyor. Yemen’in, tüm direniş ekseniyle birlikte bu eksene uygulanan ablukayı kırma yolunda ilerlediği ve mücadelenin devam ettiği ifade ediliyor.

ABD’ye güvensizlik ve anlaşmaların geçersizliği

Miftah’a göre, ABD tarafına hiçbir güven duyulmuyor. Bu ülkeyle yaşanan tüm deneyimlerin, Amerikalıların hiçbir anlaşmaya bağlı kalmadığını gösterdiği belirtiliyor. Herhangi bir anlaşmanın çatışmaların tamamen sona ermesi anlamına gelemeyeceği vurgulanıyor.

Gözlemciler, bu değerlendirmeyi ABD’nin daha önce İran’la yapılan nükleer anlaşmadan (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) tek taraflı olarak çekilmesi ve Yemen’e yönelik ateşkes anlaşmalarının sürekli ihlal edilmesi gibi örneklerle bağdaştırıyor.

Sana Hükümeti’nden ABD saldırılarına kınama

Bu arada, Sana merkezli Yemen hükümetinin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik devam eden saldırılarının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, ABD’nin sürekli saldırılarının bölgeyi daha geniş bir savaşa sürükleyeceği ve bunun bölge ile dünya için tehlikeli sonuçlar doğuracağı belirtildi.

Sana Dışişleri’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildiği aktarılıyor: “ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi beklenen hedefleri gerçekleştirmeyecektir. İran halkının iradesini kırmada veya direnişini zayıflatmada başarılı olmayacaktır. Aksine bu saldırılar çatışmayı derinleştirecek, ABD’nin stratejik çıkmazını yoğunlaştıracak ve tam bir başarısızlıkla sonuçlanacaktır.”

Gözlemci değerlendirmeleri

Bölge analistleri, Yemenli yetkilinin “İran’dan sonra Pakistan, Türkiye ve Mısır” sıralamasını, direniş ekseninin tehdit algısının coğrafi olarak ne kadar geniş olduğunu gösteren bir harita olarak yorumluyor. Bu ülkelerin henüz böyle bir doğrudan tehdit algılamadığı, ancak Ensarullah hareketinin ideolojik perspektifinde İslam dünyasının tamamının Siyonist projenin hedefinde olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Gözlemciler, Miftah’ın “Körfez ülkeleri projeye tamamen entegre oldu” eleştirisinin, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamasının ardından daha sık dile getirildiğini belirtiyor. Yemen’in, bu ülkeleri sadece normalleşmiş değil, doğrudan ABD-İsrail ekseninin “aracı” olarak tanımlaması, bölgesel kutuplaşmanın derinliğini gösteren bir örnek olarak kaydediliyor.

İran’a yönelik ABD saldırılarının devam etmesi halinde, Yemen’in Kızıldeniz ve Umman Denizi’ndeki operasyonlarını genişletmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki İran hamleleriyle eş zamanlı bir deniz ablukası stratejisi uygulaması ihtimali, bölgesel güvenlik açısından bir risk faktörü olarak görülüyor.