Irak’ta Silah Tartışması Yeniden Alevlendi: Bölgesel Gerilim Devlet Tekeli Arayışını Zorluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki çatışma riskinin büyümesi, Irak’ta güvenlik mimarisine ilişkin eski tartışmaları yeniden gün yüzüne çıkardı. Siyasi çevrelerde ve güvenlik bürokrasisinde, silahlı yapılar üzerindeki denetimin tamamen devlete geçmesi gerektiği yönündeki çağrılar son günlerde daha sık dile getiriliyor. Buna karşılık bazı direniş grupları, mevcut tehdit ortamında silahların korunmasının “zorunlu bir güvenlik dengesi” olduğunu öne sürüyor.

Bağdat’ta özellikle son haftalarda yükselen tansiyon, devletin resmi güvenlik kurumları dışında kalan silahlı unsurların konumunu yeniden tartışmalı hale getirdi. Hükümete yakın çevreler, ülke içinde silahlı gücün yalnızca devlet kurumlarının elinde bulunmasının egemenlik ve istikrar açısından kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Bu görüşe göre çok başlı silahlı yapı, hem iç güvenlikte zafiyet yaratıyor hem de Irak’ı bölgesel hesaplaşmaların açık sahasına dönüştürüyor.

Buna karşı çıkan gruplar ise Irak’ın içinde bulunduğu jeopolitik baskıya işaret ediyor. Bu çevrelere göre ülke, yalnızca iç tehditlerle değil, sınır ötesinden gelebilecek askeri müdahaleler ve vekâlet çatışmalarıyla da karşı karşıya. Bu nedenle silahsızlanma çağrılarının mevcut koşullarda gerçekçi olmadığı, aksine caydırıcılığı zayıflatacağı ileri sürülüyor.

Siyasi gözlemciler, tartışmanın yalnızca güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda Irak’taki güç paylaşımı denklemine de doğrudan temas ettiğini belirtiyor. Silahlı grupların statüsü, etkisi ve karar alma süreçlerindeki ağırlığı, ülkedeki siyasi dengelerin en hassas başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Bağdat yönetimi ise bir yandan devlet otoritesini güçlendirme mesajı verirken, diğer yandan silahlı gruplarla doğrudan bir kopuş yaşanmaması için dikkatli bir dil kullanıyor. Zira atılacak sert bir adımın, yalnızca iç siyasi dengeleri değil, sokaktaki güvenlik atmosferini de hızla etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Irak’ta silahın devlet tekeline alınması hedefi, teorik olarak geniş kabul görse de uygulama aşamasında son derece karmaşık bir tabloyla karşı karşıya. Bölgesel gerilim sürdüğü müddetçe bu tartışmanın daha da sertleşmesi ve güvenlik siyasetinin ana eksenlerinden biri olarak kalması bekleniyor.