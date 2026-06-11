Seymour Hersh’ten Çarpıcı İddia: Trump, İran’ın Yeraltı Tesislerine Nükleer Seçeneği Masaya Getirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerikan siyasetinde ve uluslararası güvenlik çevrelerinde yankı uyandıran bir iddia, İran dosyasını yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline getirdi. ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Başkan Donald Trump’ın yönetim yetkilileriyle yaptığı kapalı bir değerlendirme toplantısında, İran’ın yeraltında bulunan füze üretim tesislerine yönelik olası bir saldırıda nükleer silah seçeneğinin masaya geldiğini ileri sürdü.

Hersh’in aktardığı iddia, özellikle İran’ın derin yeraltı altyapısına sahip askeri tesislerinin konvansiyonel silahlarla etkisiz hale getirilmesinin zorluğu üzerinden şekilleniyor. Buna göre Trump’ın, söz konusu tesislerin imhası için daha sert ve sıra dışı seçeneklerin değerlendirilmesini istediği öne sürülüyor.

Washington’dan iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama gelmezken, güvenlik uzmanları böylesi bir senaryonun yalnızca askeri değil, siyasi ve diplomatik sonuçlarının da son derece ağır olacağı görüşünde birleşiyor. Nükleer silah kullanımının tartışma düzeyinde dahi gündeme gelmesi, uluslararası sistemdeki caydırıcılık dengeleri açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

İran cephesinde ise bu tür iddiaların, Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya dönük psikolojik savaşın parçası olarak değerlendirilebileceği yorumları yapılıyor. Bölgedeki gerilimin zaten yüksek olduğu bir dönemde ortaya atılan bu tür iddiaların, karşılıklı tehdit algısını daha da sertleştirebileceğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlara göre İran’ın yeraltı askeri altyapısı uzun süredir ABD ve İsrail’in güvenlik planlamasında özel bir başlık olarak ele alınıyor. Derin korumalı tesisler, olası bir saldırıda konvansiyonel mühimmatın etkinliğini sınırladığı için, askeri seçenek tartışmalarında en zor hedefler arasında gösteriliyor.

Hersh’in iddiası doğrulanmış değil; ancak Washington’da bu tür senaryoların konuşuluyor olması ihtimali bile, İran merkezli güvenlik dosyasının ne kadar tehlikeli bir eşiğe sürüklendiğini ortaya koyuyor. Gözler şimdi hem Beyaz Saray’dan gelebilecek olası açıklamalara hem de İran cephesinin vereceği siyasi tepkiye çevrilmiş durumda.