Haaretz: Netanyahu’nun İran ve Lübnan Hamleleri İsrail’i Stratejik Çıkmaza Sürükledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında hükümetin son dönemde izlediği güvenlik politikasına yönelik eleştiriler sertleşiyor. Haaretz gazetesinde yayımlanan değerlendirmede, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hem İran dosyasında ABD’yi doğrudan ortak bir savaşa sürükleme arayışı hem de Lübnan’ın güneyine yönelik askeri hamlesinin İsrail’i stratejik açıdan zayıflattığı savunuldu.

Gazetedeki analizde, Netanyahu hükümetinin son kararlarının kısa vadeli siyasi hesaplarla şekillendiği, buna karşın orta ve uzun vadede İsrail’in güvenlik kapasitesine zarar verdiği görüşü öne çıktı. Özellikle İran’la daha geniş çaplı bir cepheleşme ihtimalinin, Tel Aviv’in bölgesel risklerini azaltmak yerine çoğalttığı belirtildi.

Haaretz, ABD’nin doğrudan ve tam kapsamlı bir çatışmanın parçası haline getirilmesinin İsrail açısından otomatik bir kazanım anlamına gelmediğine dikkat çekti. Aksine böyle bir sürecin, İsrail’i daha büyük bir bölgesel savaşın ön cephesine itebileceği ve ülkenin askeri, ekonomik ve diplomatik yükünü ağırlaştırabileceği ifade edildi.

Analizde Lübnan’ın güneyine asker gönderme kararına da geniş yer verildi. Bu adımın Hizbullah tehdidini geriletmek yerine çatışma alanını genişlettiği, kuzey cephesindeki baskıyı azaltmadığı ve İsrail ordusunu yıpratıcı bir savaş denklemine daha fazla çektiği kaydedildi. Gazeteye göre beklenen caydırıcı etki sağlanamadı, aksine sınır hattındaki kırılganlık daha görünür hale geldi.

İsrail kamuoyunda da son haftalarda hükümetin güvenlik stratejisine ilişkin soru işaretlerinin arttığı görülüyor. Muhalefet çevreleri, askeri kararların net bir çıkış planı olmadan alındığını ve bunun İsrail’i çok cepheli bir baskı altında bıraktığını savunuyor.

Uzmanlar, Haaretz’in değerlendirmesinin yalnızca bir medya eleştirisi olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Buna göre İsrail’de güvenlik bürokrasisi, siyaset ve medya arasında Netanyahu’nun bölgesel hamlelerinin maliyetine ilişkin ciddi bir tartışma giderek derinleşiyor.

Gazetenin “stratejik yenilgi” ifadesi, İsrail’in askeri kapasitesinden çok siyasi hedeflerine ulaşamaması ve attığı adımların ters etki üretmesi üzerinden şekilleniyor. Bu tablo, Tel Aviv’in önümüzdeki dönemde hem İran hem Lübnan cephesinde daha zor kararlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.