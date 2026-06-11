İran Hükümet Sözcüsü: ABD sadece insani altyapıya saldırdı, insan yaşamını hedef aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Hükümet Sözcüsü Fatime Müheccerani, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müheccerani, “Altyapıları tehdit etmek, halkın yaşamını tehdit etmektir” ifadesini kullandı.

Sözcünün paylaşımında, İran’ın bu tehditlere karşı vereceği yanıtın daha önce defalarca denenmiş unsurlardan oluştuğu belirtildi: bilgi, çaba ve ulusal birlik. “Bu toprakların evlatlarının gücüne dayanarak İran ayakta kalacaktır” şeklindeki ifade de paylaşımda yer aldı.

Tehditlerin hedefi: Altyapı mı, insan hayatı mı?

Müheccerani’nin vurguladığı “altyapı tehdidi = hayat tehdidi” denklemi, son günlerde ABD’nin İran’ın güney bölgeleri ve askeri tesislerine yönelik düzenlediği saldırılar bağlamında değerlendiriliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamalarda, iletişim sistemleri, hava savunma mevzileri ve askeri gözetleme tesislerinin hedef alındığı belirtilmişti.

Gözlemciler, askeri hedefler ile sivil altyapı arasındaki ayrımın uluslararası hukukta önemli bir yer tuttuğunu, ancak modern savaşlarda bu ayrımın sıklıkla bulanıklaştığını ifade ediyor. Bir askeri tesisin vurulmasının dolaylı yoldan enerji, su veya iletişim hizmetlerini de etkileyebileceği ve bunun da sivil hayatı doğrudan tehdit edebileceği belirtiliyor.

“Denendi ve sonuç verdi” vurgusu

Müheccerani’nin “daha önce defalarca denenmiş” ifadesiyle hangi tarihsel deneyimlere atıfta bulunduğu analistler tarafından yorumlanıyor. İran, 1980-1988 yılları arasındaki Irak savaşında ağır altyapı saldırılarına maruz kalmış, 2010’larda Stuxnet solucanıyla nükleer tesisleri hedef alınmış, 2020’de General Kasım Süleymani suikastının ardından askeri üsleri vurulmuş ve son olarak Natanz tesislerine yönelik sabotaj girişimleriyle karşılaşmıştı.

Gözlemcilerin belirttiğine göre, İran bu saldırıların her birinden sonra ya yerli üretimi artırarak ya da diplomatik kanalları harekete geçirerek ya da doğrudan askeri misillemelerle yanıt vermiş ve stratejik olarak ayakta kalmayı başarmıştı. Müheccerani’nin “bilgi, çaba ve ulusal birlik” üçlüsü, bu deneyimlerin bir özeti olarak okunuyor.

Ulusal birlik söyleminin perde arkası

Sözcünün “ulusal birlik” vurgusu, özellikle dış tehditlerin arttığı dönemlerde Tahran yönetiminin sıklıkla başvurduğu bir söylem olarak biliniyor. İran iç siyasetinde reformist ve muhafazakâr kanatlar arasında zaman zaman derin görüş ayrılıkları bulunsa da, ülkeye yönelik doğrudan askeri saldırıların genellikle farklı kesimleri birleştirici bir etki yarattığı gözlemleniyor.

Analistler, ABD’nin “maksimum baskı” politikasının aslında tam tersi bir sonuç doğurarak İran’da ulusal mutabakatı güçlendirdiğini ve hükümete karşı iç muhalefetin sesini kıstığını belirtiyor. Bu açıdan bakıldığında, Müheccerani’nin paylaşımı aynı zamanda hükümetin iç cepheyi sağlamlaştırma çabasının bir parçası olarak da değerlendiriliyor.

İran’ın bilgi ve çaba temelli stratejisi

Sözcünün “bilgi” ve “çaba” kavramlarını öne çıkarması, İran’ın son yıllarda izlediği bilimsel ve teknolojik bağımsızlık stratejisiyle uyumlu bulunuyor. Yaptırımlar nedeniyle dışarıdan teknoloji transferinin kısıtlandığı koşullarda İran, yerli üretim, bilgi tabanlı şirketler (knowledge-based companies) ve üniversite-sanayi işbirliğine ağırlık vermişti.

Nükleer teknolojide, balistik füze programında, insansız hava araçlarında ve siber güvenlik alanında kaydedilen ilerlemeler, bu stratejinin somut çıktıları olarak gösteriliyor. Müheccerani’nin “denendi ve sonuç verdi” ifadesinin, bu altyapısal ve teknolojik kazanımlara atıfta bulunduğu düşünülüyor.

Çifte standart bağlamında bir değerlendirme

Batılı diplomatik kaynaklardan zaman zaman “İran’ın nükleer programının askeri boyuta evrilmesinin engellenmesi gerektiği” yönünde açıklamalar gelirken, İran’ın kendi savunma altyapısını geliştirme hakkı sorgulanıyor. Gözlemciler, bu tutumun çifte standardın bir yansıması olduğunu belirtiyor: Bir yandan İsrail’in açıklanmamış nükleer cephaneliğine herhangi bir itiraz yükselmezken, diğer yandan İran’ın tamamen denetime açık nükleer tesislerine yönelik sabotaj ve askeri tehditler meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Müheccerani’nin paylaşımında doğrudan ABD veya İsrail’den bahsedilmemiş olsa da, mesajın muhatabının bu aktörler olduğu açıkça anlaşılıyor. Sözcünün “İran ayakta kalacaktır” ifadesi, yıllardır süren baskı ve tehditlere rağmen ülkenin direncini vurgulamayı amaçlıyor.