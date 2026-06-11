İran’dan Bahreyn’deki 5. Filo’ya İHA Saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da karşılıklı askeri hamleler yeni bir boyuta taşındı. İran ordusu, yaptığı açıklamada ABD’nin ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırılarına ve ateşkes ihlali olarak tanımladığı gelişmelere misilleme olarak Bahreyn’de bulunan ABD 5. Filosu’nu kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İran cephesinden yapılan açıklamada, söz konusu operasyonun “sınırlı fakat doğrudan bir uyarı” niteliği taşıdığı belirtilirken, saldırının ABD’ye bölgedeki askeri varlığının güvenli olmadığı mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi. İran basını, operasyonun dikkatle planlandığını ve hedef seçiminde stratejik unsurların gözetildiğini yazdı.

Bahreyn’de konuşlu ABD 5. Filosu, Washington’un Körfez, Umman Denizi, Kızıldeniz ve Arap Denizi’ndeki deniz operasyonlarının merkezinde yer alıyor. Bu nedenle İran’ın açıklamasında doğrudan bu yapıyı hedef göstermesi, gerilimin artık yalnızca kara üsleriyle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

ABD tarafından saldırı iddiasına ilişkin henüz ayrıntılı bir doğrulama yapılmadı. Ancak bölgedeki askeri kaynaklar, İran’ın bu açıklamasının ardından Körfez’deki üsler ve deniz unsurlarında güvenlik önlemlerinin artırılmış olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, İran’ın son dönemde misilleme açıklamalarında kamikaze İHA’ları daha görünür biçimde öne çıkarmasının dikkat çekici olduğuna işaret ediyor. Buna göre Tahran, düşük maliyetli ancak yüksek psikolojik etki yaratan bu araçlarla ABD’nin bölgedeki konuşlanmasına karşı yeni bir baskı kurmaya çalışıyor.

Son gelişme, Körfez’deki kırılgan güvenlik dengesinin daha da hassas hale geldiğini gösteriyor. Tarafların karşılıklı saldırı ve açıklamalarını sürdürmesi halinde, deniz güvenliği ve enerji hatları üzerindeki risklerin de büyümesinden endişe ediliyor.