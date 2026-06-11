Patriot Krizi Derinleşiyor: Lockheed Martin’den Müttefiklere Teslimat Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dünyada hava savunma sistemlerine yönelik talep hızla artarken, ABD savunma sanayisinin en önemli üreticilerinden Lockheed Martin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, Patriot hava savunma sistemleri için hayati öneme sahip füze üretimini üç katına çıkarma yönünde planlama yaptıklarını, ancak buna rağmen müttefik ülkelere teslimatların ne zaman gerçekleşeceği konusunda kesin bir güvence veremediklerini bildirdi.

Şirket yönetimi, üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, ancak tedarik zincirindeki kırılmalar, parça teminindeki gecikmeler ve küresel sipariş baskısının süreci öngörülenden daha karmaşık hale getirdiğini belirtti. Bu durum, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki müttefik ülkelerin hava savunma planlamasında belirsizlik yaratıyor.

Patriot sistemleri, son yıllarda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava araçlarına karşı en çok talep gören savunma unsurları arasında yer alıyor. Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gerilim ve Asya-Pasifik’te yükselen güvenlik kaygıları, bu sistemlere yönelik siparişleri ciddi biçimde artırmış durumda. Ancak talepteki bu sıçrama, üretim kapasitesinin sınırlarını da görünür hale getirdi.

Savunma çevreleri, Lockheed Martin’in açıklamasının yalnızca bir şirketin üretim sorunu olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu tablo, Batı savunma sanayisinin uzun yıllar düşük yoğunluklu krizlere göre şekillenen üretim yapısının, aynı anda birden fazla yüksek gerilim hattına cevap vermekte zorlandığını gösteriyor.

Müttefik ülkeler açısından asıl sorun ise planlama belirsizliği. Hava savunma açığı bulunan ya da mevcut kapasitesini genişletmek isteyen birçok ülke, sevkiyat takvimine ilişkin netlik sağlanamaması nedeniyle askeri yatırımlarını revize etmek zorunda kalabilir. Bazı ülkelerin bu nedenle alternatif tedarikçilere yönelme ya da mevcut sistemlerini modernize etme seçeneklerini daha ciddi biçimde değerlendirdiği belirtiliyor.

Lockheed Martin’in üretimi artırma hedefi kısa vadede olumlu bir işaret olarak görülse de, teslimatlarda süren belirsizlik Washington’ın müttefiklerine verdiği güvenlik desteğinin pratik kapasitesi konusunda yeni soruları da beraberinde getirdi. Artan tehdit algısının gölgesinde, Patriot füzeleri etrafında oluşan bu darboğazın önümüzdeki dönemde uluslararası savunma gündeminin üst sıralarında kalması bekleniyor.