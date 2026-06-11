Batı Şeria’da Gözaltı Gerilimi: Hamas’tan Filistin Yönetimine Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’da Filistin iç siyasetini yeniden alevlendiren bir açıklama Hamas’tan geldi. Hareket, Filistin yönetimine bağlı güvenlik birimlerinin aranan kişilere yönelik operasyonları sürdürdüğünü ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını belirterek bu uygulamaları kınadı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, gözaltıların özellikle işgal altındaki Batı Şeria’da zaten ağırlaşan toplumsal baskıyı daha da artırdığı savunuldu. Açıklamada, Filistinli gruplara ve siyasi aktörlere yönelik güvenlik operasyonlarının ulusal birliği zayıflattığı, iç cephede yeni kırılmalar yarattığı ve halk arasında öfkeyi büyüttüğü ifade edildi.

Batı Şeria’da Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü gözaltı operasyonları uzun süredir tartışma konusu oluyor. Özellikle İsrail ordusunun baskınlarını yoğunlaştırdığı, yerleşimci saldırılarının arttığı ve saha geriliminin yükseldiği bir dönemde Filistinli gruplar arasındaki bu tür çekişmeler daha dikkat çekici hale geliyor.

Siyasi gözlemciler, Hamas’ın son açıklamasının yalnızca gözaltılara dönük bir tepki olmadığını, aynı zamanda Filistin sahnesindeki meşruiyet ve temsil mücadelesinin yeni bir yansıması olduğunu belirtiyor. Gazze savaşı ve Batı Şeria’daki baskı ortamı sürerken, Filistinli gruplar arasındaki güven bunalımının daha da derinleştiği değerlendiriliyor.

Filistin yönetimi cephesinden ise söz konusu açıklamaya ilişkin henüz kapsamlı bir yanıt gelmedi. Ancak güvenlik birimlerinin, kamu düzenini koruma ve güvenlik risklerini önleme gerekçesiyle bu tür operasyonları sürdürdüğü biliniyor.

Batı Şeria’daki son gözaltılar, bir yandan İsrail’in artan askeri baskısı, diğer yandan Filistin iç siyasetindeki ayrışma nedeniyle bölgedeki kırılgan denklemi daha da hassas hale getiriyor. Uzmanlara göre gözaltıların sürmesi, yalnızca siyasi tansiyonu yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda Filistin toplumunda zaten derin olan güvensizlik ortamını da daha belirgin hale getirecek.