Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran’ın güney bölgelerine yönelik hava saldırılarının başlatıldığı duyuruldu. Bu saldırıların, daha önce varılan ateşkesin açık bir ihlali anlamına geldiği ve müzakere ile diyalog zeminini fiilen anlamsızlaştırdığı belirtiliyor.

Daha önceki gece de ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir Apache helikopterinin düşürüldüğü iddiasını gerekçe göstererek İran’ın güney bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı aktarılıyor. Bu saldırıların, İran silahlı kuvvetlerinin sert, kararlı ve anlık yanıtıyla karşılaştığı ve ardından Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt’teki Amerikan üsleri ile çıkarlarının bombalandığı kaydediliyor.

Trump’ın çelişkili söylemleri ve “koşulsuz teslimiyet” dayatması

Dikkat çekici bir gelişme olarak, ABD Başkanı Trump’ın daha bir gün önce “İran ile görüşmelerin iyi gittiğini ve anlaşmanın çok yakın olduğunu” iddia etmesinin ardından yeni saldırı emri verdiği görülüyor. Görünüşte bu tutumun çelişkili olduğu ifade edilirken, gözlemciler Trump’ın açıklamalarına ve geçmiş performansına bakıldığında, onun özel bir tür “müzakere” anlayışına sahip olduğunu belirtiyor.

Eleştirmenlerin belirttiğine göre, Trump’ın beklentisi, İran’ın tüm aşırı taleplerini kabul etmesi ve Washington’un herhangi bir taviz vermemesi yönünde. Bu yaklaşımın, uluslararası diplomasi literatüründe “koşulsuz teslimiyet” olarak tanımlandığı ifade ediliyor. Trump’ın “müzakere masasında alınamayanı zorla alma” stratejisinin, aslında emperyalist bir dayatma ve askeri gasp olduğu değerlendiriliyor.

Ramazan Savaşı’nın hatırlattığı gerçekler

İran’ın Ramazan Savaşı’ndaki askeri gücü, toplumsal dayanışması ve direnişinin, ABD’nin gerçekçi olmayan beklentileriyle aradaki büyük farkı ortaya koyduğu hatırlatılıyor. Tarihsel olarak, ABD ve İsrail’in Ramazan Savaşı’nı, yoğun saldırılar ve üst düzey yetkililerin şehit edilmesiyle İran İslam Cumhuriyeti’ni savunma araçlarından vazgeçirecekleri, teslim olacakları ve bundan sonra Washington’ın istediği gibi hareket edecekleri yanılgısıyla başlattıkları anımsatılıyor.

Ancak silahlı kuvvetlerin saldırganlar karşısındaki direnişi ve İran halkının Ramazan Savaşı’ndaki tarihsel dayanıklılığının, ABD’yi ateşkese zorladığı kaydediliyor. ABD’nin savaş alanında elde edemediklerini müzakere masasında ve diplomasi yoluyla kazanma hesapları yaptığı, ancak müzakere masasında da İranlı diplomatların onurlu direnişiyle karşılaştığı belirtiliyor.

“Zorlama diplomasisi” ve tırmanma riski

Axios haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, bu saldırıların amacının “Tahran’a anlaşmayı imzalaması için baskı yapmak olduğu, ancak bu eylemlerin askeri gerilimin tırmanmasına yol açabileceği” ifade ediliyor. Wall Street Journal’ın ise Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberde, bu saldırıların “zorlama diplomasisi” çerçevesinde yapıldığı ve hedefin İran’ı müzakere masasında taviz vermeye zorlamak olduğu belirtiliyor.

Gözlemciler, “zorlama diplomasisi” kavramının, bir tarafın askeri güç tehdidi altında diğer tarafa istediğini kabul ettirmesini ifade ettiğini ve bunun klasik emperyalist yöntemlerden biri olduğunu hatırlatıyor. Bu yaklaşımın, eşit ve adil müzakere ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulanıyor.

İran’ın kararlılığı ve tarihsel deneyim

İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin defalarca vurguladığı üzere, İran savaşın devam etmesini istemiyor, ancak dayatılan savaşı ve “zorlama diplomasisini” kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Tarihsel olarak İran halkının zorbalık karşısında baş eğmediği ve saldırganlara pişmanlık verici dersler verdiği hatırlatılıyor.

İran silahlı kuvvetlerinin, ülkenin güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide “etkili, acı verici ve pişmanlık verici” operasyonlarla kesin şekilde yanıt vereceği daha önceki açıklamalarda ifade edilmişti. Daha önce Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Korgeneral Ali Abdullahi tarafından yapılan açıklamada da bu kararlılığın altı çizilmişti.