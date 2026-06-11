Batı Şeria’da Zorla Göç Alarmı: “Münferit Değil, Planlı Bir Tasfiye”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin yaşadıkları bölgelerden zorla çıkarılmasına ilişkin tartışmalar yeni gelişmelerle birlikte daha sert bir boyut kazandı. İnsan hakları çevreleri ve bölgeyi izleyen çok sayıda kurum, son dönemde artan tahliye kararları, yerleşimci baskınları, ev yıkımları ve askeri kısıtlamaların birbirinden bağımsız hadiseler olmadığını; aksine ilhak hedefi doğrultusunda uygulanan sistemli bir baskı zincirinin parçası olduğunu belirtiyor.

Son aylarda özellikle kırsal alanlar, çoban toplulukları ve stratejik öneme sahip C Bölgesi çevresindeki Filistin köyleri üzerinde baskının arttığı bildiriliyor. Bölgede yaşayan ailelerin, su kaynaklarına erişimin engellenmesi, tarım arazilerinin kullanılamaz hale getirilmesi, barınakların yıkılması ve güvenlik gerekçesiyle hareket alanlarının daraltılması nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıkları ifade ediliyor.

Saha gözlemcilerine göre bu süreç yalnızca fiziksel yerinden etmeyle sınırlı değil. Filistinlilerin günlük yaşamını sürdürülemez hale getiren çok katmanlı bir baskı düzeni kuruluyor. Yerleşim birimlerinin genişlemesi, yeni askeri kontrol noktaları, yol kısıtlamaları ve sıklaşan baskınlar, toprak üzerindeki fiili kontrolün adım adım yeniden şekillendirildiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, Batı Şeria’daki zorla göç dalgasının “münferit güvenlik önlemleri” çerçevesinde açıklanamayacağını vurguluyor. Buna göre ortaya çıkan tablo, nüfus yapısını değiştirmeye ve Filistin varlığını belli bölgelerden silikleştirmeye dönük daha geniş ölçekli bir siyasi hedefin izlerini taşıyor. Bu nedenle bölgede yaşananların yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda uluslararası hukuk bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir süreç olduğu belirtiliyor.

Filistin tarafı, yaşananları açık biçimde “devlet destekli etnik temizlik politikası” olarak nitelendirirken, uluslararası topluma daha güçlü müdahale çağrısında bulunuyor. İnsan hakları örgütleri de özellikle korumasız kırsal toplulukların görünmez bir baskı altında yavaş yavaş haritadan silinmeye çalışıldığı uyarısını yapıyor.

Batı Şeria’da derinleşen bu tablo, bölgedeki çatışmanın artık yalnızca askeri operasyonlarla değil, demografik ve coğrafi gerçekliği değiştirmeye dönük adımlarla da şekillendiğini ortaya koyuyor. Gözlemcilere göre mevcut gidişatın sürmesi halinde, gelecekte kurulması öngörülen herhangi bir Filistin devletinin toprak bütünlüğü daha da zayıflayacak ve sahadaki fiili durum geri döndürülmesi çok daha güç bir aşamaya ulaşacak.